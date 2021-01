Marina Abramovic (Steven Ferdman / Shutterstock)

Marina Abramovic, artiste serbe exceptionnelle et «grand-mère de la performance», fait ses débuts au festival Santiago a Mil 2021, avec une rétrospective en ligne de six de ses œuvres les plus importantes. De plus, aujourd’hui, mercredi 6 janvier, à partir de 20h00 (heure du Chili), vous participerez à une réunion en direct avec le public via zoom.

La XXVIII édition du Festival International de Santiago a Mil, dont la nouvelle édition se déroule du 3 au 24 janvier, est une invitation à insister sur l’importance des arts dans la vie des gens et cette année, en raison de la pandémie, elle aura un format hybride , à la fois avec des activités en face à face et en ligne.

Depuis le début de sa carrière à Belgrade, en Serbie, au début des années 1970, Abramovic (1946) a été une pionnière dans l’art du spectacle, créant certaines des premières œuvres les plus importantes de la discipline de la performance. En explorant ses limites physiques et mentales, elle a enduré la douleur, l’épuisement et le danger dans sa quête de transformation émotionnelle et spirituelle.

Image de la performance, intitulée “Rhythm O” (Institut Martina Abramovic)

La douleur, les limites du corps et de l’esprit, la radicalité de la performance, la dualité homme-femme et l’identité ont traversé le travail de Abramovic. En conversation ouverte avec le public à travers une rencontre virtuelle, ce mercredi 6 janvier, l’artiste hors du commun présentera une conférence intitulée Les passions de Marina Abramovic et cela peut être vu par le public du monde entier.

La rétrospective parcourt le disque de six de ses œuvres, dont le célèbre L’art doit être beau, l’artiste doit être beau (1975), Les amoureux: la promenade de la Grande Muraille (1988), L’oignon (mille neuf cent quatre vingt seize), Nu avec squelette (2005), Masque d’or (2010) et Le courant (2017).

Lauréate du Lion d’Or du Meilleur Artiste à la Biennale de Venise 1997 et fondatrice de l’Institut Marina Abramovic (MAI), une plateforme de travail à long terme et immatérielle pour créer de nouvelles possibilités de collaboration entre penseurs de tous domaines, sa rétrospective Le nettoyeur a ouvert ses portes au Moderna Museet de Stockholm en février 2017 et a visité sept autres sites européens, se terminant au Musée d’art contemporain de Belgrade, en Serbie, en 2019.

La rencontre avec Abramovic Il se tiendra dans le cadre du LAB Escénico del Santiago a Mil 2021. En 27 versions, le festival a non seulement révolutionné janvier grâce à sa programmation attractive et multidisciplinaire des arts du spectacle, mais aussi en ouvrant des espaces de rencontre, d’exposition et de débat d’idées . C’est le cas du LAB Escénico, un programme de vulgarisation artistique, d’éducation et de médiation ouvert à la communauté.

Cliquez ici pour acheter des billets pour la conférence en ligne et ici pour la rétrospective.

