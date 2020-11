Baudry a comparu ce matin en tant que personne privée affectée par Ojeda et Diego Fernando au bureau du procureur général de San Isidro.

Ce matin au bureau du procureur général de San Isidro, rue Acassusso, alors que le médecin Leopoldo Luque est arrivé pour offrir de répondre aux questions faisant l’objet d’une enquête pour la mort Diego Maradona, l’avocat Mario Baudry, une paire de Veronica Ojeda, a également fait sa présentation: il a demandé à être plaignant privé dans l’affaire, au nom de la mère de Diego Fernando, le fils en commun qu’il avait avec le meilleur joueur de tous les temps, comme l’ont confirmé des sources dans l’affaire à Infobae.

“Ce que nous allons demander, c’est que tous ceux qui ont participé aux soins de Diego fassent l’objet d’une enquête jusqu’aux dernières conséquences, en cas d’abandon de personne”Baudry a anticipé devant les caméras de télévision du parquet, qui a annoncé qu’il n’avait toujours pas accès au dossier et a assuré qu’à son avis et à celui d’Ojeda, la mort de l’étoile «était évitable».

«Comme vous le savez, il n’y avait ni les bons éléments ni les bons médicaments pour le cœur, ni les études cliniques. Il a fait une chute où son pariétal droit a été heurté contre un mur et il n’a pas été soigné “, Baudry a fait remarquer et a soutenu que Luque était, pour son environnement, le médecin en charge des soins médicaux de Maradona: “Verónica s’est toujours occupée d’elle-même avec Luque et le psychiatre était chargé d’établir le médicament”.

Matias Morla, dernier avocat de Diego, également victime privée (REUTERS)

Il n’était pas le seul: Matías Morla, Le dernier avocat de Diego, a également comparu en tant que victime individuelle avec l’avocat Yamil Castro Bianchi au nom de Claudia Nora, Ana Estela, María Rosa et Rita Mabel Maradona, les quatre sœurs de la championne du monde.

S’ils sont acceptés par le juge des garanties Orlando Díaz, qui a ordonné hier les raids sur Luque où les antécédents médicaux de Maradona ont été retrouvés, peut avoir accès au dossier et proposer des mesures de preuve. Baudry, pour sa part, est en dialogue avec Miguel Ángel Pierri, l’avocat historique de Verónica Ojeda, avec qui il aura une rencontre dans les prochains jours.

Baudry a mis un accent particulier sur le manque de soins des principaux professionnels qui veillaient sur l’état de santé de Maradona: «Diego voulait vivre et n’était pas en état de mourir comme lui, pour lequel nous comprenons que la mort d’une personne qui a un problème cardiaque grave et qui n’est pas contrôlée doit faire l’objet d’une enquête “.

La présentation des sœurs de Diego Maradona à travers Matías Morla

Ce matin, Morla a publiquement soutenu le Dr Lepoldo Luque à travers ses réseaux sociaux. “Je comprends et je partage le travail de l’accusation, mais je sais seulement, docteur Luque, ce que vous avez fait pour la santé de Diego, comment vous avez pris soin de lui, l’avez accompagné et comment il vous a aimé”, a écrit. «Diego t’aimait et en tant qu’ami, je ne vais pas te laisser seul; tu as laissé du sang, de la sueur et des larmes et la vérité triomphe toujours ».

Les déclarations de l’avocat de l’ancien footballeur sont apparues après que la justice ait perquisitionné ce dimanche la maison privée et le bureau privé du neurochirurgien qui est intervenu dans la dernière opération de Maradona, etn rechercher des preuves et des informations précieuses sur le traitement que vous avez subi au cours des derniers mois de votre vie.

Les troupes de la DDI San Isidro de la police de Buenos Aires, avec la collaboration de la PFA, enlevées dans la maison de Luque, dans la ville d’Adrogué, Téléphones, ordinateurs, cachet médical, documentation et dossier médical de Maradona conservés par le neurochirurgien.

Le neurochirurgien intervenu sur Diego Maradona est apparu spontanément pour témoigner (Franco Fafasuli)

Après les raids, Luque s’est rendu ce matin chez le procureur général de San Isidro avec son avocat, Julio Rivas, pour faire une déclaration spontanée dans l’affaire enquêtée par le procureur de Benavídez. Laura Capra, en charge du dossier, avec le procureur général du district John Broyad et pièces jointes Patrick Ferrari Oui Cosme Iribarren, qu’après les témoignages de Dalma, Giannina et Jana Maradona ce samedi, maintenant, ils enquêtent sur un décès injustifié fondé sur une faute professionnelle ou une faute médicale.

Les trois filles de la star sont arrivées ce samedi vers 20 heures dans cette même unité judiciaire et sont reparties vers deux heures du matin. Ils ont déclaré tous ensemble et Un point a coïncidé dans leur histoire: tous les trois ont remarqué que la personne responsable des soins médicaux de leur père était Leopoldo Luque.

Dalma, Giannina et Jana, qui ont signé conjointement la décharge de leur père après son opération avec Luque et la psychiatre Agustina Cosachov, ont également souligné leur désaccord avec la façon dont leur père a passé les derniers jours dans la maison du quartier San. Andrés, où il est finalement décédé: “Ils nous ont promis une hospitalisation à domicile, mais ce n’était pas le cas.”

Compte tenu de cette situation, cependant, la situation procédurale de Luque est encore confuse: le médecin n’a pas été formellement inculpé jusqu’à présent et son arrestation n’a pas été demandée, bien qu’il fasse l’objet d’une enquête et ait été informé de ses droits et garanties lors de la perquisition. “L’idée est de nous présenter au parquet, de nous rendre disponibles et, comme Leo l’a déclaré hier, de témoigner”a souligné son avocat ce matin.

Avec des informations de Martín Candalaft

NOUVELLES EN DEVELOPPEMENT

JE CONTINUE DE LIRE:

L’avocat de l’infirmière a assuré que Maradona avait fait une chute et que ses problèmes cardiaques n’étaient pas traités.

Le médecin de Diego Maradona s’est présenté spontanément devant la justice et veut témoigner

Matías Morla a défendu le médecin de Maradona: “Diego t’aimait et je ne vais pas te laisser tranquille”