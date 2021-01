Delgado a enfin répondu aux plaintes et aux défis des candidats qui n’ont pas obtenu la candidature à Morena pour les élections de 2021 (Photo: Cuartoscuro)

Mario Delgado, président national de Brunette, le parti le plus puissant de Mexique, critiqué les candidats qui n’acceptaient pas les résultats des processus internes de définir les candidats aux gouvernorats qui seront renouvelés dans le élections prochain 6 juin 2021.

“Ceux qui demandent une judiciarisation parce qu’ils n’étaient pas favorisés, eh bien, il faut leur faire comprendre que Morena ne se bat pas pour des accusations, ils se battent pour le projet de transformation », a déclaré le leader moréniste lors de la manifestation de la nouvelle Commission nationale d’honnêteté et de justice du parti (CNHJ).

Beaucoup de personnes arrivées en 2018, et d’autres qui ont rejoint, ne comprennent pas la dimension du mouvement

Delgado a souligné que le nouveau CNHJ moréniste sera un facteur d’unité dans le parti d’AMLO (Photo: Courtesy Morena)

De plus, Delgado a assuré que, quand ils ne sont pas favorisés dans les résultats des sondages, la méthode choisie pour définir les lauréats des candidatures de Morena, “L’ambition personnelle les convainc”.

Cependant, il a réitéré, dans le parti fondé par l’actuel président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, le projet de la Quatrième Transformation doit être «privilégié pour que être consolidé et durer de nombreuses années». «C’est la chose la plus importante», a-t-il affirmé.

Pour cela, La nouvelle CNHJ, dont ses nouveaux membres ont protesté ce lundi, sera vitale pour l’unité du parti, selon leurs dirigeants. “Nous devons renforcer la Commission afin qu’elle ne s’adresse plus à des organismes externes qui ont fait tant de tort à notre parti”, a déclaré Delgado.

Morena a montré des signes de faiblesse dans son unité face au processus électoral de 2021 (Photo: Cuartoscuro)

Le CNHJ sera intégré par Eloísa Vivanco, en tant que présidente; et Donají Alba, Zazil Carreras, Vladimir Ríos et Alejandro Viedma, tous en qualité de commissaires. «Vous serez un facteur important dans l’unité, et pour que les statuts de Morena soient respectés parmi tous ses militants», A terminé le chef.

Enfin, Delgado a souligné que à Morena “tout le monde veut participer” car “on s’attend à ce que nous fassions bien”. «Mais une chose est ce que disent les sondages et une autre est le résultat des élections. Au milieu, il y a l’organisation et l’unité », a-t-il conclu.

Mais à Morena, l’unité a montré des signes de faiblesse. Mercredi dernier, Delgado a annoncé que Sénateur Félix Salgado Macedonio, accusé d’abus sexuels présumés, sera le candidat moréniste au poste de gouverneur de guerrier, l’un des plus gros bottillons du élections le 6 juin prochain.

L’un des conflits internes a explosé dans l’air avec la nomination de Salgado Macedonio comme candidat pour Guerrero (Photo: Cuartoscuro)

Cependant, les critiques n’ont pas cessé après la nomination, non seulement à cause des accusations portées contre Salgado Macedonio, mais aussi de la part de son principal rival, le candidat. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, frère de l’influent secrétaire à l’administration publique, Irma Eréndira Sandoval, a annoncé ce week-end qu’il épuisera “toutes les instances internes” pour “clarifier le processus”.

est Ce n’est ni la première ni la dernière remise en question du processus interne de Morena, qui a été signalée sur différents fronts internes ces dernières semaines par différents acteurs politiques, qui ont une caractéristique en commun: tous ont perdu à quelqu’un d’autre la course interne pour une candidature dans l’une des 15 entités qui renouvelleront leur gouverneur dans quelques mois.

John Ackerman, le commentateur et époux d’Irma Eréndira Sandoval, et donc beau-frère d’Amílcar SandovalIl est même allé plus loin après avoir appris que son proche ne serait pas le candidat du parti de López Obrador à Guerrero: a assuré que la décision signifiait une “pause historique” pour Morena.

Ackerman a également remis en question la méthode choisie par Morena pour sélectionner ses porte-étendards dans les 15 gubernatoires en jeu en 2021: le les sondages. De cette procédure, le grand public, les membres du parti et même les candidats, en savent très peu. Cependant, les seuls qui n’ont pas demandé plus de transparence sont ceux qui ont obtenu la candidature.

La députée fédérale Claudia Yañez a démissionné du parti en invoquant des accords de coupole pour la nomination de candidats à Morena (Photo: Facebook @Claudia Yañez)

Au contraire, ceux qui se sont retrouvés sans options pour représenter le parti aux élections où Morena commence en tant que grand favori ont élevé la voix. Certains comme Le sénateur Cruz Pérez Cuéllar, annoncé il y a quelques semaines qui remettrait en cause le processus interne d’élire le candidat Chihuahua pour le parti au pouvoir et auquel il a lui-même participé en tant que candidat.

Le législateur de Chihuahuan est même allé plus loin et a accusé Gabriel Garcia Hernandez, le coordinateur des délégués fédéraux du gouvernement López Obrador, comme “Directement responsable de la manipulation du processus de sélection interne des candidats” du parti, ainsi que de “cuillerer” les sondages en faveur de ses favoris (quatre candidats sur les 15 étaient des délégués sous ses ordres).

La députée fédérale Claudia Yáñez qui a pris les mesures les plus énergiques après avoir perdu la candidature, dans ce cas pour le poste de gouverneur de l’État de Colima. Le législateur J’arrête la semaine dernière à son militantisme à Morena, citant “des intérêts sombres et des accords cupulaires” dans le processus interne.

Le sénateur Cristóbal Arias a assuré qu’il ne soutiendrait pas Raúl Morón en tant que candidat au poste de gouverneur du Michoacán (Photo: Twitter @CristobalAriasSo)

“Je suis conscient de, détruit l’institutionnalité du parti et en fait un appendice d’une structure électorale parallèle tordue et discutable, il serait inutile de s’adresser à votre Commission nationale d’honnêteté et de justice pour dénoncer l’infraction », a déclaré Yáñez dans sa lettre de démission, consulté par Infobae Mexique.

Également, Le sénateur Cristóbal Arias, aspirant à être gouverneur du Michoacán avec Morena, a assuré le week-end dernier que ne soutiendra pas l’élection de Raúl Morón, maire de Morelia, en tant que porte-étendard du parti.

De plus, il a assuré que aspire toujours à être gouverneur de l’entité. “Il existe d’autres moyens et moyens”, a-t-il déclaré, ouvrir la porte à une éventuelle candidature avec un parti émergente, bien qu’il ait dit qu’il continuerait soutenir le gouvernement par López Obrador.

PLUS SUR CE SUJET

Morena est consumé par son propre feu: les conflits internes ne cèdent pas dans le parti le plus puissant du Mexique

Problèmes à Morena: ils ont pointé du doigt le coordinateur des délégués fédéraux des sondages “spooning” pour choisir les candidats

Morena sous le feu: le sénateur a annoncé un défi contre le processus interne et un autre a demandé un nouveau sondage

La députée fédérale Claudia Yáñez a démissionné de Morena: elle a dénoncé des correctifs dans le processus interne de candidature pour 2021