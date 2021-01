Mario Guevara, journaliste pour Mundo Hispánico, est arrêté par la police

Mario Guevara, un journaliste de Mundo Hispánico, est arrêté et condamné à une amende par la police géorgienne.L’officier lui a demandé s’il avait regardé des vidéos en conduisant, car il s’agit d’une action illégale dans l’État.L’arrestation de Mario n’est pas arrivée à des adultes

Mario Guevara, journaliste pour Mundo Hispánico, est arrêté et condamné à une amende par la police géorgienne. Dans une vidéo, il explique en détail ce qui s’est passé.

Ce dimanche, le journaliste Mario Guevara a été arrêté par la police et condamné à une amende pour avoir utilisé un téléphone portable au volant.

Guevara dit qu’il a reçu une notification d’urgence sur son téléphone, alors il a regardé le téléphone portable pendant quelques secondes pour vérifier qu’il s’agissait d’une vidéo de sécurité de sa maison.

Quelques minutes plus tard, il a remarqué les lumières de la voiture de patrouille qui l’ont arrêté.

L’officier vous demande si vous avez regardé des vidéos en conduisant, car il s’agit d’une action illégale en Géorgie. Mario explique que non, mais l’officier insiste et souligne même qu’il a 5 minutes pour le suivre.

Avec le consentement de Mario, ils vérifient tous les deux le téléphone et c’est là qu’il se souvient qu’il avait bien vu la vidéo. Peu importe combien de secondes ce fut, l’officier avait raison et Mario le lui donna.

L’arrestation de Mario n’est pas passée. Il a reçu une amende de 50 $ et un point négatif sur son permis. «Vous devez être conscient, vous devez être juste. On ne va pas dire: «le policier est raciste», non, non, non, je l’ai vraiment mérité », a reconnu Mario.

En nous racontant son expérience, il nous rappelle que pendant que nous conduisons, le téléphone portable est une tentation, et que les agents sont vigilants pour faire appliquer la réglementation dans chaque état du pays. «Le mieux est de ne pas avoir d’ennuis», conseille-t-il.

Il a également rappelé qu’une deuxième infraction lui coûterait 150 $ et deux points de licence.

«J’ai déjà appris la leçon», a dit au revoir notre journaliste.

