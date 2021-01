Gouverneur de Magdalena, Carlos Caicedo.

Avant l’annonce des trois jours de deuil décrétés par le président Iván Duque pour la mort du ministre de la Défense Carlos Holmes Trujillo à l’aube de ce mardi, les réactions étaient mitigées sur les réseaux sociaux, parmi les voix qui se sont le plus démarquées était celle de Carlos Caicedo, gouverneur de Magdalena qui s’est demandé sur son compte Twitter si les autres victimes du covid-19 et des violences dans le pays ne le méritaient pas.

«A l’occasion du décès du ministre Carlos Holmes, le président Duque décrète le #Mourning National. Jusqu’à aujourd’hui, aucun hommage n’a été rendu aux 51 748 victimes du virus qui n’étaient pas ministres. Est-ce qu’eux et les centaines de massacrés jusqu’à présent dans ce gouvernement ne méritaient pas le même deuil? », A-t-il publié. Compte tenu de cela, l’ancien ministre du Logement, Luis Felipe Henao, a exprimé son mécontentement en disant que Caicedo “a le département embourbé pendant 10 ans dans le retard”.

“Il s’agit du gouverneur de Magdalena, un homme qui ne veut que générer de la haine, embourbé dans le retard depuis 10 ans. Quelle pauvreté en leadership»Il a noté dans son trille. Caicedo, qui dirige le département jusqu’en 2024 grâce à un vote écrasant avec 58% des voix en 2019, a qualifié Henao de «marionnette à louer» dans un autre trille.

«La marionnette salariale de Luis Carlos Sarmiento répond, celle qui voyage pour se faire vacciner et qui génère la pauvreté et la misère, faisant tourner les affaires dans chaque situation, aussi douloureuse soit-elle. Le même qui, en tant que ministre avec ses amis les Côtes, a ruiné Magdalena en inaugurant des aqueducs sans eau », Caicedo fait référence au fait particulier du gouvernement de Luis Miguel Cotes, connu sous le nom de “ Mello ”, qui, en décembre 2020, le bureau du procureur général de la nation a maintenu une suspension de 12 mois pour exercer des fonctions publiques pour irrégularités dans l’exécution de un projet routier dans lequel 466 000 millions de pesos ont été déplacés. Cependant, comme Cotes ne détient aucun poste pour le moment, il devra payer une amende qui dépasse 100 millions de pesos.

Parmi les arguments de l’entité de contrôle, Semana a appris que la planification initiale de la route Palerme – Sitio Nuevo – Remolino – Guáimaro, sur la Magdalena, avait changé car elle passait d’une planification initiale de 52,6 kilomètres jusqu’à ce qu’elle atteigne 18,3 pour provoquer, affirme le bureau du procureur général, de la planification, de la définition, de la validation des carrières ou des sources de matériaux viables pour commencer les travaux. On savait également que dans le contrat 617 de 2013, il y avait des ajouts et des modifications. Le projet n’a finalement pas été livré dans son intégralité, malgré le fait qu’il ait pris deux fois le temps initialement prévu. Il avait été convenu pour le 15 juillet 2018, mais il a été donné le 10 décembre 2019.

Pour tout cela, le ministère public indique que cela a porté atteinte aux droits et aux intérêts des communautés qui espéraient profiter de cette voie.

Que se passe-t-il dans les jours de deuil

Selon la norme, il est décrété que pendant les trois jours de deuil le drapeau national sera hissé en berne dans tous les bâtiments publics du pays et dans les ambassades et bureaux consulaires de Colombie.

En ce sens, le ministère de la Défense nationale prendre les mesures nécessaires pour que toutes les garnisons paient les honneurs correspondant à la mémoire du ministre Trujillo García et de tous les décès de covid-19.

«La mort de plus de 50000 Colombiens à cause du nouveau coronavirus covid-19 est un triste événement qui attriste la Nation et qui nous motive à rendre hommage qui nous amène à réfléchir sur l’impact de cette pandémie sur notre société et nous encourage à maintenir les conditions et le comportement approprié pour contenir ses effets », indique une partie distincte du décret.

