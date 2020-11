Le 13 octobre 2018, il est décédé Luis Alberto Caballi, le frère de Marixa Balli, à l’hôpital Durand après avoir été heurté par une moto conduite par Juan Manuel Castan, dans le quartier Almagro. Deux ans après l’épisode, l’entrepreneur textile recherche toujours justice pour la mémoire de son parent bien-aimé.

Dans une interview à l’émission You have to see, l’ancienne star a rappelé comment elle avait découvert que Luis Alberto était hospitalisé d’urgence: «Quand ils m’ont appelé pour me parler de mon frère, je suis sorti et j’ai laissé mon camion au milieu de la rue. J’ai commencé à descendre par l’entrée qui a l’hôpital Durand dans la partie de garde et je me suis évanoui d’une manière terrible. Je me suis effondré car ce n’était pas sur mon axe. J’ai coupé ma jambe d’une manière formidable».

«Ils m’ont admis, sans savoir pourquoi j’étais venu et pourquoi je courais. SAME avait amené mon frère il y a quelque temps et là j’ai réussi à dire pourquoi il était parti … », a-t-il déclaré en dialogue avec les chauffeurs José María Listorti et Denise Dumas. “Les mêmes médecins qui ont opéré mon frère sont venus me recoudre parce que j’étais à nouveau blessée”, a ajouté Marixa.

Au milieu de cette situation pénible et soucieuse de la santé de son frère, elle a eu une rencontre inattendue avec Juan Manuel Castan: «Quand je regarde à mes côtés, je découvre que le meurtrier était allongé. La police a commencé à entrer et il y avait un quilombo … C’était la même pièce et il était là avec le meurtrier ».

Outragé et furieux, Balli a raconté les détails de cet horrible moment au Durand: «La police lui a demandé comment il avait causé un tel accident. Tu sais ce qu’il a dit? «Je ne l’ai pas esquivé parce que si je ne me suicidais pas». Regarde quel fils de pute ..! Si vous venez en violation, tuez-vous, fou! Ne gâchez pas les gens, un être humain qui a toujours fait ce qu’il fallait “.

En outre, l’ancien danseur a déclaré qu’au centre médical les médecins et la police étaient excités parce que le choc avait été très fort. «Ils ont dit que cela faisait des années qu’ils n’avaient pas vu un accident de cette ampleur avec une moto. Regardez comment cela s’est passé », a-t-il déclaré dans le programme de divertissement diffusé sur l’écran d’El Nueve.

Sur son compte Instagram, Marixa poste souvent pour demander justice pour son frère. À l’anniversaire de l’accident, elle a écrit un long message dans lequel elle critiquait les actions du procureur Eduardo Carlos Marina qui fait avancer la cause.

«L’absence de justice en Argentine n’est pas due aux lois édictées, comme on le dit souvent, mais à cause de leurs représentants en justice, pour ceux qui les appliquent», écrit-elle avec colère sur le réseau social. «Le triste résultat de cette histoire est que le procureur a négocié une peine de 3 ans avec sursis avec le meurtrier, sans purger une peine de prison. Sera-ce une offre pandémique ou comment les représentants de la justice argentine valorisent-ils la vie humaine? », A conclu Balli.

La demande de justice de Marixa Balli

JE CONTINUE DE LIRE

Gabriela Mandato a accouché avec un coronavirus et dénonce les violences obstétricales: “Mon bébé est né, 10 heures se sont écoulées et il n’a pas mangé”

De Santiago del Estero, avocate et marathonienne: Eugenia Lencinas, l’actrice qui a tourné à Villa 31 pour la série anglaise Riviera

Les récitals en plein air sont de retour dans la ville de Buenos Aires: quelle sera la capacité autorisée, à partir de quand et à quelle heure

Olivia Culpo s’amuse sur un yacht à Cabo San Lucas, Keanu Reeves et Heidi Klum se promènent à Berlin et Lily Allen et David Harbour le font à New York