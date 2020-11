Un groupe de personnes participe à une manifestation qui demande à compter chaque vote, devant le Philadelphia Convention Center, quelques jours après l’élection présidentielle aux États-Unis. 5 novembre 2020. REUTERS / Mark Makela

Par Froilan Romero

SANTIAGO, 6 novembre (.) – La plupart des devises d’Amérique latine ont annulé leurs pertes initiales vendredi en milieu de matinée, au milieu d’une avance du candidat démocrate Joe Biden sur le président Donald Trump alors que le décompte des voix progresse l’élection présidentielle américaine durement disputée.

* Avec les nouveaux résultats connus au cours de la matinée, le dollar a accentué sa chute sur les marchés mondiaux et touché son plus bas niveau depuis plus de deux mois, avec des prévisions de pertes supplémentaires pour le billet vert.

* Les investisseurs parient que l’espoir démocrate Joe Biden deviendra le prochain président, mais que le Sénat restera une majorité républicaine, ce qui rendra difficile pour les démocrates d’adopter le vaste plan de dépenses fiscales qu’ils préconisent.

* Biden avait un avantage de 253 voix électorales sur les 214 du président Donald Trump, selon la plupart des grands réseaux de télévision, et était sur le point d’obtenir les 270 voix nécessaires pour remporter le collège électoral dans quatre États décisifs.

* Biden a pris une avance étroite sur le président Donald Trump dans les États contestés de Géorgie et de Pennsylvanie vendredi, se rapprochant un peu plus de la Maison Blanche dans une course tendue dans laquelle une poignée d’États swing continuent de compter les votes.

* Le peso mexicain s’échangeait à 20,5810 pour un dollar, en hausse de 0,73% par rapport à 20,6700 au cours de référence de . jeudi.

* L’indice de référence de la bourse a augmenté de 0,12%, à 38 445,00 points et se profilait à un gain hebdomadaire d’environ 4%.

* “Bien que le peso ait écarté une partie de cet événement possible (un triomphe du démocrate) avec une opération haussière ces derniers jours, la victoire décisive de Biden pourrait injecter un autre rallye significatif à la monnaie, même avec un congrès divisé”, a déclaré Monex L’Europe dans un rapport.

* Le real brésilien a augmenté de 0,81% à 5,4811 unités par dollar, tandis que l’indice bovespa a perdu 0,34% à 100 405,21 unités.

* En Argentine, le marché des changes est resté fermé en raison d’un jour férié, tandis que l’indice Merval de la bourse de Buenos Aires a grimpé marginalement de 0,01%, à 48 492,97 unités.

* Le peso chilien s’est remis de ses pertes initiales et a augmenté de 0,03% à 755,50 / 755,80 unités par dollar. Pendant ce temps, l’indice principal de la Bourse de Santiago, l’IPSA, a grimpé de 1,66%, à 3 765,51 points.

* “Hier (jeudi), le marché des changes a été assez ordonné, il y a une forte demande de dollars de la part des fonds institutionnels qui, apparemment, sont sortis pour profiter de la forte baisse du taux de change ces derniers jours”, a-t-il déclaré. un opérateur bancaire à Santiago.

* “A cela, il faut ajouter l’incertitude générée par l’absence de résultat définitif aux élections américaines et la proximité du week-end, qui conduit les investisseurs à se réfugier dans le dollar”, at-il ajouté.

* Le peso colombien a augmenté de 0,45%, à 3 735,43 pour un dollar, l’indice COLCAP de la bourse a augmenté de 0,07%, à 1163,86 points.

* Le sol péruvien a affiché une baisse de 0,14%, à 3,5968 unités et l’indice de référence de la bourse a baissé de 1,01%.

(Rapport de Froilán Romero. Rapport supplémentaire de Jorge Otaola et Walter Bianchi à Buenos Aires, Nelson Bocanegra à Bogotá et Marco Aquino à Lima.)