Par Nelson Bocanegra BOGOTÁ, 9 novembre (.) – Les marchés d’Amérique latine se sont fortement appréciés à l’ouverture de lundi, au milieu d’une vague d’optimisme face à l’annonce par Pfizer Inc de la haute efficacité de son vaccin expérimental contre le coronavirus , ainsi que pour la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles aux États-Unis. * Pfizer et son partenaire allemand BioNTech SE ont déclaré que leur vaccin expérimental était efficace à plus de 90% pour prévenir le COVID-19 sur la base des données initiales d’une étude à grande échelle, une victoire dans la lutte contre une pandémie qui a secoué l’économie mondiale. . * “Les marchés débutent la semaine dans une dynamique pro-risque; les annonces selon lesquelles le vaccin de Pfizer prévient l’infection à coronavirus dans plus de 90% des cas ajoutent à l’optimisme concernant l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche »a déclaré Andrés Cuartas, directeur international des titres à revenu fixe de Renta4Global, à Bogotá. “Pour cette raison, nous constatons aujourd’hui un net renforcement des devises latino-américaines”, a-t-il ajouté. * Le peso mexicain s’est apprécié de plus de 2%. * Au Brésil, le réel a grimpé d’un point de pourcentage à 5,25 unités par dollar; tandis que l’indice actions Bovespa a grimpé de 4%. * En Argentine, le peso a commencé en baisse de 0,32%. * Le peso colombien s’est apprécié de 2,35% à 3 635,50 unités par dollar, son niveau le plus élevé en trois mois et demi. * Le peso chilien a progressé de 0,51%, fonctionnant à 779,70 / 750,00 unités par dollar, tandis que l’indice IPSA de la Bourse de Santiago, progressait de 3,11%, à 3 939,87 points. Cotations à 1344 GMT Indices boursiers Cotation pct chg pct journalier chg pct journalier de l’année MSCI Markets 1176,36 0,87 5,54 MSCI émergent Amérique latine 2007,37 1,27 -31,2 Bovespa Brésil 104546,68 3,59 – 9,5972 IPC Mexique 0 0 -100,00 Argentine MerVal 0 0 -100,00 COLCAP Colombie 1,172,34 0 -29,48 IPSA Chili 3,936,11 3,25 -22,90 Sélectif Pérou 0 0 -100,00 Dollar par rapport aux devises Cotation Mensuelle Var pct Var pct dans l’année Real brésilien 5,2753 8,93 -23,81 Peso mexicain 20,1860 4,88 -6,24 Peso chilien 751,5 2,86 0,38 Peso colombien 3625 .25 6,70 -9,34 Sol péruvien 3,5836 0,62 -7,82 Peso argentin 79,30 -1,56 -24,55 (Rapport de Nelson Bocanegra, rapport supplémentaire de Froilán Romero à Santiago. Édité par Marion Giraldo)