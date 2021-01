Marriott International Inc. suspend les dons aux sénateurs républicains qui ont refusé de certifier Biden. La chaîne d’hôtels est l’une des premières entreprises donatrices à couper les liens financiers avec les républicains. Bank of America Corp., Ford Motor Co. et AT&T. Inc. envisage de prendre des mesures.

Marriott International Inc. suspendra les dons aux sénateurs républicains qui ont voté contre la certification du président élu Joe Biden, après avoir envisagé des «événements destructeurs» à Capitol Hill la semaine dernière.

La chaîne d’hôtels est l’une des premières entreprises bailleurs de fonds à annoncer une décision de couper les liens financiers avec les législateurs républicains, après les émeutes de mercredi à Capitol Hill, selon Bloomberg.

“Nous avons pris en compte les événements destructeurs de Capitol Hill pour saper une élection légitime et juste et nous arrêterons le don politique de notre comité d’action politique à ceux qui ont voté contre la certification électorale”, a déclaré un porte-parole de Marriott a Information populaire.

Popular Information est un bulletin d’information politique qui a sondé 144 entreprises donateurs sur leurs futurs projets de dons aux huit sénateurs républicains qui se sont opposés à la certification des électeurs.

Face à une pression croissante, des sénateurs républicains comme Pat Toomey ont déjà appelé à la démission de Trump.

Alors que de nombreuses grandes entreprises se sont empressées de condamner la violence des partisans de Trump, peu d’entreprises se sont publiquement engagées à couper le soutien financier aux élus qui soutenaient les allégations de fraude non fondées du président.

La Blue Cross Blue Shield Association, un réseau d’assurance, et le propriétaire de la Commerce Bank, Commerce Bancshares Inc ont également déclaré à Popular Information qu’ils suspendaient tout soutien aux législateurs qui contestaient les résultats du collège électoral.

Bank of America Corp., Ford Motor Co. et AT&T Inc. ont déclaré qu’ils tiendraient compte des événements récents avant tout don futur.

Pour leur part, CVS Health Corp., Exxon Mobil Corp. et certains autres donateurs ont déclaré qu’ils examinaient leur police sur le don politique.