Marta Lucía Ramírez, vice-présidente colombienne, a envoyé une lettre à Kamala Harris, nouvellement élue vice-présidente des États-Unis. Dans le document, Ramírez a félicité Harris pour son arrivée au gouvernement américain avec Joe Biden et a exprimé son intérêt à la rencontrer et à parler des problèmes qui unissent les deux gouvernements.

“Je tiens à vous adresser mes sincères félicitations ainsi qu’au peuple des États-Unis d’Amérique pour votre récente élection en tant que première femme vice-présidente de votre pays, accompagnant le nouveau président, Joe Biden”, a ainsi commencé la lettre de Ramírez.

“Je profite de l’occasion pour vous féliciter pour être la première femme élue vice-présidente des États-Unis d’Amérique. Je suis clair que cela signifie, tout d’abord, une grande responsabilité d’honorer la contribution des femmes nord-américaines à la gestion de votre pays et espaces ouverts qu’à l’avenir, elles permettent à de nombreuses autres femmes d’occuper leur poste, ainsi qu’aux plus hautes dignités dans les différents rôles de direction de cette société », a déclaré le vice-président.

Tout au long du document de deux pages, le vice-président Ramírez a raconté à Harris certains événements importants tout au long de sa carrière politique dans le pays; Parmi eux, que, comme elle, Marta Lucía Ramírez a été la première femme à occuper la vice-présidence de la Colombie.

La politique colombienne a souligné dans la lettre que sous le gouvernement du président Iván Duque “nous travaillons pour la mise en œuvre de politiques économiques qui, malgré les conséquences de la pandémie COVID-19, nous permettent de nous consolider en tant que nation avec un leadership régional.”

Il a rappelé l’importance de relation bilatérale entre la Colombie et les États-Unis au fil des ans. << Notre tradition démocratique et notre engagement à respecter la propriété privée et à lutter contre le trafic de drogue et la criminalitéIls ont été un élément fondamental de l’amitié et de la coopération avec nos plus importants alliés internationaux, tels que les États-Unis d’Amérique, pour générer la stabilité institutionnelle et économique ».

Dans la lettre, Ramírez a également souligné l’importance pour un plus grand nombre de femmes d’accéder à des postes élevés dans les gouvernements du monde, «Je veux vous dire que votre élection remplit de joie et honore toutes les femmes du monde, parce que nous voyons comment il est possible de briser les plafonds de verre qui ont ralenti la progression des femmes ».

Face à ce problème, il a invité Harris à rejoindre les politiques et programmes de la région “pour la reconnaissance des capacités et l’intégration du travail des femmes, que les changements structurels nécessaires au progrès intégral de nos sociétés soient réalisés ». Parmi ceux-ci se trouve le Coalition internationale pour l’autonomisation économique des femmes que Ramírez promeut avec d’autres dirigeants de la région.

“Il sera essentiel d’avoir l’opportunité de partager avec vous nos programmes et politiques afin que la reconnaissance des capacités et l’intégration du travail des femmes, aboutissent aux changements structurels nécessaires au progrès intégral de nos sociétés”, a ajouté la politique colombienne.

Il a souligné que les organisations internationales telles que le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM) et la Banque interaméricaine de développement (BID) “ont reconnu les propositions et le travail de cette coalition et accompagnent nos actions”.

“J’espère avoir l’occasion de vous rencontrer pour approfondir ces questions et d’autres en charge de la vice-présidence de la République de Colombie”Marta Lucía Ramírez a conclu, après avoir exprimé son admiration pour la politique américaine de promotion et de protection “des droits des communautés et des personnes les plus vulnérables”.

