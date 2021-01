La vice-présidente de la Colombie, Marta Lucía Ramírez. . / RICARDO MALDONADO ROZO / Archives

Samedi dernier, le 9 janvier, la vice-présidente Marta Lucía Ramírez a fait une tournée de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, dans laquelle Il a appelé la communauté à développer des modèles de production qui garantissent la durabilité des aliments et élargissent les perspectives économiques du département.

«Un travail immense doit être fait non seulement dans la reconstruction matérielle, mais pour la reconstruction d’un meilleur capital social. Nous avons tous l’opportunité de travailler pour que l’archipel de San Andrés et Providencia développe de nouveaux modèles de production alimentaire, qui lui apportent beaucoup plus de sécurité alimentaire, de production de biens et de services générant des revenus pour les familles de tout l’archipel.»Dit Ramírez.

Le haut fonctionnaire a, à son tour, déclaré que de nouveaux secteurs créateurs d’emplois seront explorés dans le département et c’est pourquoi elle a souligné que la situation que traverse la région est une opportunité de “repenser ce qu’est la matrice productive de l’archipel, au-delà du tourisme. , le commerce, les secteurs de la défense et institutionnels, qui sont les grands générateurs d’emplois. Nous devons définir ce que peut être la capacité de production en matière agricole pour analyser, avec le ministère de l’Agriculture, cet objectif que nous allons nous fixer pour apporter une solution structurelle à la pénurie alimentaire qui rend la vie si chère à San Andrés », a-t-il déclaré .

Le message de la vice-présidence à la communauté et à la classe politique

Lors de la visite des îles, Ramírez a écouté la communauté touchée et a transmis un message d’autonomisation aux femmes.

«Ici, les femmes ont un excellent leadership et nous devons nous assurer qu’elles ont solutions en entrepreneuriat et accompagnement dans des projets productifs viables, évolutifs, rentables, durables; aussi leur donner des outils supplémentaires en termes d’éducation, de formation et de technologie », a-t-il souligné.

Pêcheur de San Andrés – Archipel de Colombie. .

Il s’est également adressé à la classe politique, soulignant l’importance de mettre fin à la corruption dans l’archipel.

«Nous savons que nous ne pouvons pas décevoir les attentes des gens. C’est une nouvelle opportunité pour la classe politique de San Andrés y Providencia, qui a généré de nombreuses déceptions, car certains ont fraudé ce vote de confiance du public. Ceux qui font de la politique, c’est parce qu’ils ont une vocation à servir, avec l’engagement de le faire de manière honnête et d’honorer leur devoir envers les citoyens », a-t-il déclaré.

Selon le vice-président Ramírez, pour surmonter le retard dans le domaine, il est nécessaire de mettre fin à la corruption, impliquer la communauté dans l’investissement des ressources publiques, améliorer les conditions des pêcheurs, valoriser le tourisme et développer des modèles de production qui renforcent l’économie et, par conséquent, conduisent au développement.

Équilibre sur la reconstruction de Providencia

Pendant la tournée, le vice-président a fait une bonne part de la reconstruction de Providencia et à la fin du poste de commandement unifié, qui était dirigé par la directrice de la prospérité sociale et responsable de la reconstruction de l’archipel, Susana Correa; le responsable local et social pour l’attention et la reconstruction des îles, Lyle Newball; le gouverneur (e) du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, Allen Jay Stephens; et le Ministre du logement, de la ville et du territoire, Jonathan Malagón, a déclaré que Des progrès sont réalisés conformément à ce qui est programmé dans le «Plan 100» du gouvernement national, après la dévastation causée par l’ouragan Iota.

La vice-présidence aussi livré environ 25 tonnes de nourriture et d’aide humanitaire soutenir les communautés les plus vulnérables; ainsi que des masques et autres articles de biosécurité.

Marta Lucía Ramírez lors d’une visite de San Andrés. Photo: Vice-présidence.

En outre, il a indiqué que cette action avait été donnée grâce au soutien et à l’accompagnement de la Banque alimentaire ABACO, de l’ANDI et de l’Organisation des Raizales Hors de l’Ile (ORFA), qui ont fait don de marchés, de kits de toilette, de tentes, de matelas, de machines à coudre, l’eau, les vêtements, entre autres éléments, avec lesquels il cherche à contribuer à atténuer l’impact généré par le passage de l’ouragan.

Également, ONU Femmes et la compagnie pétrolière Hocol ont fait don de 1353 “ kits de dignité ” pour les femmes en crise humanitaire, qui contiennent des vêtements et des articles d’hygiène et qui ont été livrés aux habitants de la zone.

«De la part de l’État, notre obligation est de travailler pour tous de manière égale, et vous, en tant que citoyens, avez une merveilleuse opportunité de construire un nouveau capital social à San Andrés et Providencia», a déclaré Marta Lucía Ramirez.

