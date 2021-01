Dimanche prochain à partir de 21h00 Il peut être vu en streaming

Il y a plus de 30 ans, un groupe de journalistes pionniers de APTRA a commencé à se demander comment faire Martín Fierro, le prix le plus important de la radio et de la télévision vernaculaires réunira et mettra en valeur la production audiovisuelle de tout le pays.

Ils savaient qu’au-delà de Buenos Aires, dans tous les recoins de l’Argentine profonde, la magie de la communication réalisait des faits qu’il fallait diffuser dans toute notre géographie.

Ils se sont mis au travail. Rassembler et analyser ce premier matériel n’a pas été une tâche facile. Cependant, l’appel initial a dépassé les attentes et en 1991, le premier volet de l’époque, Martín Fierro del Interior a eu lieu.

Le pays tout entier a commencé à montrer

Le prix a été consolidé et aujourd’hui, il a une moyenne de 600 candidats à chaque saison parmi les différentes catégories en compétition.

Il a changé de nom et année après année, le désormais Martín Fierro Federal a honoré son essence et de nombreuses villes du pays sont devenues les hôtes de la cérémonie de livraison.

Rosario, Córdoba, Neuquén, Salta, Iguazú, Mar del Plata, Trelew, Santa Fe, Las Termas de Río Hondo ont été les lieux d’un prix qui reflète à quel point les gens travaillent du Nord au Sud et d’Est en Ouest en Argentine.

31 ans se sont écoulés, nous avons atteint la trente et unième édition de Martín Fierro Federal. La situation est extraordinaire, le coronavirus, la pandémie … de nombreuses difficultés … mais des situations extraordinaires nécessitent aussi des réponses extraordinaires et puis, il a été décidé de réaliser avec beaucoup d’efforts, un Gala Virtuel inédit, avec la ferme intention de continuer à parier sur la Télévision et la Radio de toutes les provinces, soutenant et promouvant la production nationale et le travail de nos professionnels.

Artistes, techniciens, producteurs et spectateurs, chacun de chez lui comme il se doit, auront la possibilité de participer à une cérémonie de livraison différente. Une cérémonie qui les honore et qui maintient le prestige et la qualité qui distinguent Martín Fierro Federal, comme l’une des meilleures récompenses au monde.

Dimanche prochain à partir de 21h00, livraison du Federal Martín Fierro au meilleur de la radio et de la télévision. Félicitations à tous.

Regardez-le gratuitement où que vous soyez sur: https://vimeo.com/event/614682