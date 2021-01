Le ministre de l’Économie, Martín Guzmán (. / Juan Mabromata / File)

Le ministre de l’économie Martin Guzman Il a assuré que l’un des objectifs de la politique économique du gouvernement national est que l’inflation et la valeur du dollar “vont de pair” et a anticipé que l’objectif est que d’ici la fin de 2021 le taux de change réel soit similaire à celui enregistré. à la fin de l’année dernière. De cette manière, il a exclu un saut de dévaluation pour l’année qui commence.

Guzmán a laissé ces définitions ce midi lors d’une réunion à huis clos à Entre Ríos à laquelle le gouverneur a participé Gustavo Bordet, le détenteur du portefeuille Intérieur Eduardo «Wado» de Pedro et des chefs d’entreprise des secteurs des PME, du porc, de la volaille, de l’agriculture, du lait et du tourisme se sont particulièrement réunis.

En se référant spécifiquement à la politique d’échange, il a déclaré: «Nous visons à stabiliser le taux de change réel (afin que) le dollar et l’inflation aillent de pair. L’objectif défini pour la fin de 2021 est que le taux de change réel soit similaire à celui de la fin de 2020 ». En d’autres termes, il a assuré que le gouvernement n’envisageait pas de dévaluer

Aujourd’hui, l’Indec publiera les données d’inflation pour décembre “qui sera d’environ 4%”, a déclaré Guzmán.

«Il faut comprendre quelles sont les forces qui déterminent cette dynamique. Nous allons nous retrouver avec une inflation interannuelle du 19 décembre au 20 décembre autour de 36%, ce qui implique une baisse d’environ 17 points de pourcentage par rapport à l’année dernière », a-t-il souligné.

Le responsable a noté que vers la fin de l’année dernière “certaines réglementations ont été assouplies”.

«Il est également important de maintenir les incitations à la production. Nous avons compris que la combinaison de la réglementation des prix, des problèmes plus saisonniers, ainsi que de ce qui se passe en termes d’évolution des prix internationaux et comment cela affecte le prix des matières premières et les valeurs de la chaîne de production, générerait de l’inflation dans le des niveaux auxquels il fermera, plus élevés au dernier trimestre de 2020 », a-t-il déclaré.

“Nous devons continuer sur cette voie de réduction de l’inflation”, a-t-il souligné, après quoi il a affirmé: «Ce serait une erreur d’extrapoler qu’à 2021, ce que nous avons proposé est un macro-schéma global dans lequel l’inflation continue de baisser, d’environ cinq points de pourcentage par an, d’une certaine manière cohérent”.

L’inflation «est attaquée par une stratégie macroéconomique globale qui a de multiples dimensions: politique de change, politique budgétaire et monétaire, politique de taux, également l’un des prix clés de l’économie, et politiques des prix et des revenus en que l’Etat a un rôle fondamental dans la gestion de la coordination des attentes », a-t-il précisé.

“Nous devons aller à une vitesse que l’économie peut soutenir, en fonction de ce à quoi nous sommes confrontés en termes fiscaux, des besoins de financement et de ce qu’est toute cette gestion de la coordination des attentes”, at-il déclaré.

Auparavant, Guzmán avait assuré que l’une des grandes questions de gestion de la politique économique “est la définition des priorités pour la reprise économique et que cette reprise peut être soutenue dans le temps”. “Nous avons élaboré un programme macroéconomique, monétaire, fiscal et financier dont le budget 2021 est le cœur, qui vise à favoriser la reprise sur tout le territoire et à semer les conditions de la stabilité”, il a déclaré.

“Le budget va dans le sens de la comptabilité afin de créer des conditions de stabilité et de prévisibilité”, a-t-il déclaré.

Réclamations

Dans les interventions qu’ils ont eues lors de l’entretien tenu à midi avec les ministres nationaux au Palais des Congrès de la province, les différents secteurs productifs avaient une approche généralisée en plus de celle sectorielle: la pression fiscale.

«Quand on parle de pression fiscale, on parle aussi d’improductivité, de manque de productivité pour pouvoir exporter. L’industrie a toujours été compétitive pour exporter en raison du taux de change qui génère plus de pauvreté, disons les choses telles qu’elles sont », a déclaré le chef de l’Union industrielle d’Entre Ríos à Guzmán, Leandro Garciandía. Le chef de l’usine a souligné que l’industrie a besoin d’infrastructures et de conditions fiscales pour être compétitive et pas seulement de dévaluations qui améliorent le taux de change en réduisant le pouvoir d’achat des personnes à revenu fixe.

“Aujourd’hui, pouvoir exporter est un problème, chaque étape administrative à franchir est un problème”, a-t-il ajouté, tout en exigeant “la prévisibilité et des règles du jeu claires”. Une autre des revendications qu’il a faites concernait la loi sur le télétravail, qu’il a qualifiée de «très mauvaise».

En tant, Guide Elvio, une référence pour la Fédération agraire argentine, a profité de l’occasion pour remettre en question les décisions sur le maïs prises par le gouvernement national ces dernières semaines, qui sont passées de l’interdiction d’exportation à la levée de cette restriction. Guide a précisé que le champ “n’est l’ennemi de personne” et lui a rappelé que la production d’oléagineux est passée de 30 à 55 millions de tonnes en 2015 jusqu’à la dernière récolte, tout en remettant en question la décision intempestive de bloquer le ventes à l’étranger.

Au moment des remboursements, le ministre de l’Économie a reconnu que le régime fiscal actuel était la conséquence de “multiples urgences”, mais a conditionné sa restructuration au souci de la “viabilité budgétaire”, après quoi il a cité la réduction des retenues à la source dans les économies. régional comme une étape importante. «Nous devons renforcer la collection», a-t-il précisé.

Il a dit aux hommes d’affaires que l’objectif du gouvernement est de mener un processus de stabilisation de l’économie. «Rassurez-la» était le mot qu’il a utilisé.

En ce sens, il a décrit une série de lignes directrices pour atteindre cet objectif. En premier lieu, il a mis l’inclusion, de sorte que la structure économique donne des opportunités à tous les secteurs sociaux; puis le dynamisme productif, que la structure productive ajoute de la valeur; troisièmement, la stabilité, pour laquelle “des conditions macroéconomiques d’un certain ordre” sont nécessaires, à l’intérieur de laquelle il a ordonné une augmentation des exportations “compatible avec la croissance économique”, de sorte que la stratégie en ce sens soit fédérale, de sorte que dans tout le pays “Les gens ont la possibilité de travailler avec dignité”, et “souverain, que nous pouvons choisir notre propre destin”, at-il ajouté.

Il a également mentionné la nécessité de parvenir à une reprise économique rapide et que ce rebond “peut se maintenir dans le temps”.

