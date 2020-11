Le ministre de l’Économie, Martín Guzmán

Le Ministre de l’Economie, Martin Guzman, il a de nouveau reconnu ce soir que “les contrôles mis en place ont généré des tensions sur les taux de change», Dans ce qui a été une critique renouvelée des mesures de resserrement des stocks ordonnées par la Banque centrale le 15 septembre, qui, loin d’arrêter la baisse des réserves internationales, l’ont accélérée.

Au regard de ces divergences avec le président de la Banque centrale, Miguel PesceGuzmán a expliqué que «toutes les mesures sont consensuelles» et que «dans chaque gouvernement, il y a un espace de réflexion sain».

Le ministre de l’Économie, interviewé sur le retour de la “Corée centrale”, par Net TV, par Ernesto Tenembaum et María O’Donnell, a élaboré sur les idées et le programme du gouvernement pour surmonter la crise économique, les tensions sur le marché taux de change et le budget 2021.

«Nous avons de quoi faire face au besoin de devises. L’écart est un problème qui nous préoccupe car les marchés parallèles génèrent des attentes et le cash avec liquidation est aussi un marché, il existe, nous ne pouvons pas le nier, mais nous devons le faire pas. volatile », a déclaré le responsable, ajoutant:« Quand il y a des contrôles de capitaux comme maintenant, il y a un écart, mais l’important est que cela ne se traduise pas par des prix ».

Plus tard, et concernant la volatilité du dollar, Guzmán a déclaré que l’idée du gouvernement est de chercher à ce que «l’écart passe à 0, est désormais à 90% et nous pensons que s’il descend à des niveaux de 50/60%, ce serait plus approprié », tout en assurant que« le système financier est bon et robuste ».

Concernant les taux, le Ministre de l’Economie a souligné que “les subventions resteront constantes en termes de produit”, et a anticipé qu’une nouvelle grille tarifaire est en cours de définition à partir de janvier “et, consulté par l’accord avec le Fonds Monétaire International (FMI ) en raison de la renégociation de la dette, il précise qu ‘«elle ne peut être prolongée au-delà de mars / avril car après cela vient l’accord avec le Club de Paris et la première échéance opère en mai et il doit y avoir une renégociation, avec cette nucléation, avant cela expiration”.

Guzmán a également évoqué le budget 2021, l’un de ses principaux paris, qui insiste sur la faisabilité d’une croissance de 5,5%, une inflation de 29% et un taux de change qui à la fin de 2021 serait de 102 $, contre un Le prix des devises nord-américaines sur le marché parallèle, qui s’est rapproché de 200 dollars et est tombé la semaine dernière à 169 dollars, tandis que les réserves brutes de la Banque centrale ont chuté, pour la première fois depuis l’investiture présidentielle d’Alberto Fernández, ci-dessous sur les 40 000 millions USD.

En outre, plusieurs économistes, tels que Quantum, Rubinstein & Asociados et Invecq, ont convenu que les réserves de liquidités de l’autorité monétaire sont déjà en territoire négatif. Autrement dit, le gouvernement utiliserait une partie des réserves qui ne lui appartiennent pas.

La demi-sanction du budget 2021 aux députés avait la particularité de ne pas être accompagnée du discours de défense du projet du chef du parti au pouvoir, Kirchner maximum, qui était absent lors de l’établissement de la soi-disant «loi des lois» élaborée par Guzmán. «Vous ne pouvez pas vivre de financement monétaire, le budget 2021 offre un cadre de certitude car les priorités sont redéfinies. On dépense davantage pour la santé publique, l’éducation, la recherche et le développement et moins pour le remboursement de la dette et nous allons de l’avant avec un programme pluriannuel », A-t-il souligné.

Le ministre a également admis qu ‘”il est nécessaire de déterminer les règles du jeu avec le terrain”, en reconnaissance également du besoin du gouvernement du plus grand fournisseur de devises. Il convient de rappeler qu’il y a un mois, le ministre a présenté un mini-paquet de mesures pour encourager l’approvisionnement en devises du secteur agro-exportateur, y compris, entre autres mesures, une réduction temporaire des retenues sur les exportations de l’agriculture et de l’agro-industrie.

En outre, la vice-présidente elle-même, Cristina Kirchner, a entamé une série de réunions avec le “Conseil agro-industriel argentin”, une nouvelle entité avec laquelle le gouvernement entend jouer le rôle de “Table de liaison” et convenir d’un plan pour augmenter les exportations de l’emploi dans l’agro-industrie.

