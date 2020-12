PHOTO DE FICHIER. Le ministre argentin de l’Économie, Martín Guzmán, pose pour une photo avant un entretien avec . au ministère de l’Économie à Buenos Aires, en Argentine. 10 décembre 2020. REUTERS / Agustín Marcarián

Par Hugh Bronstein

SAN MARTÍN, Argentine, 15 décembre (.) – Lorsque Martín Guzmán effectuait un doctorat en économie à l’Université Brown aux États-Unis, lui et deux autres amis argentins faisaient partie de l’équipe de football de leur département et ont atteint la finale du tournoi. .

Tirant de l’arrière 1-0, le ministre argentin de l’Économie a marqué l’égalisation mais a été blessé, a déclaré à . son ancien coéquipier Martin Fiszbein.

“Il a dit:” Mon pied me tue “”, se souvient Fiszbein. “Je lui ai dit qu’il devrait trouver un remplaçant. Il m’a regardé et a dit” Pas question “. Guzmán a marqué un deuxième but pour la victoire 2-1, avant de se rendre à l’hôpital, où on lui a dit qu’il avait une double fracture nécessitant une intervention chirurgicale.

Guzmán, aujourd’hui âgé de 38 ans, conserve cette même capacité intense de se concentrer sur son dernier défi: gérer la troisième économie d’Amérique latine.

Au cours de son année au pouvoir, il a acquis une réputation de technocrate avant-gardiste et imperturbable alors qu’il était aux prises avec une restructuration de la dette et une longue récession aggravée par le COVID-19.

Bien qu’il ne marque plus de buts, la plupart du temps, il se lève à l’aube pour courir dans le parc. Et il finit par dîner au ministère presque tous les soirs de la semaine. “La journée ne se termine jamais vraiment”, a-t-il déclaré lors d’une interview au cours de laquelle . l’a accompagné pendant une journée.

Après une contraction économique de trois ans qui a fait passer la pauvreté à 44,2% au troisième trimestre, contre 40,8% un an plus tôt, Guzmán tente d’organiser une reprise économique pour le premier semestre 2021.

Jeudi dernier, après avoir participé à une vidéoconférence avec Paolo Rocca, l’un des hommes d’affaires les plus riches du pays, Guzmán a visité l’usine textile Blue & Yellow SA, dans le centre industriel de San Martín, à la périphérie de Buenos Aires, pour rencontrer avec une dizaine de cadres de petites et moyennes entreprises.

Certains d’entre eux ont peut-être soutenu l’ancien président de centre-droit Mauricio Macri et non l’actuel président péroniste Alberto Fernández, qui a remporté la présidence en octobre 2019, pour prendre ses fonctions en décembre de la même année.

Assis autour d’une grande table installée dans l’usine, le ministre et des hommes d’affaires ont discuté de questions épineuses telles que le taux de change, les taxes, les coûts de main-d’œuvre et la restructuration des obligations souveraines que Guzmán a négociées plus tôt cette année.

Tout le monde se concentre sur 2021, quand une expansion économique de 5% est attendue après une contraction que les analystes estiment à 10,9% d’ici 2020.

“Il nous a donné sa vision du moment, avec un beau calme”, ​​a déclaré le président de Blue & Yellow Damián Wolkowiski, impressionné comme d’autres par le calme de Guzman.

RESTER CALME

Guzmán insiste souvent sur la nécessité de réduire l’anxiété dans une économie marquée par des hausses de prix préventives par les commerçants nerveux et par la thésaurisation du dollar par les épargnants.

“Qu’il ait pris le temps d’écouter les problèmes de 10 entreprises ne pouvait qu’être agréablement surprenant”, a déclaré Laura Del Cejo, représentante de la société Revestimientos Sitex.

«La pandémie nous a surpris et nous a tous secoués, et a détourné des ressources», a expliqué del Cejo. “Le moment est venu de passer à des actions, des plans, des programmes concrets de réactivation pour remettre le pays sur pied”.

C’est l’effondrement financier de 2001, qui a plongé des millions d’Argentins de la classe moyenne dans la pauvreté, qui a suscité l’intérêt de Guzmán pour l’économie lorsqu’il était étudiant de première année à l’université dans sa ville natale de La Plata, la capitale de la ville. puissante province de Buenos Aires.

La crise lui a fait réfléchir à la restructuration obligataire, qui est devenue sa spécialité académique, et au rôle que les gouvernements doivent jouer en cas d’urgence. Avant d’être nommé ministre, Guzmán a participé au département d’économie de l’Université Columbia, à New York, avec le lauréat du prix Nobel Joseph Stiglitz.

En septembre, il a risqué la colère du monde des affaires en étendant les contrôles des capitaux, qu’il appelle des mesures défensives pour protéger les finances de l’Argentine jusqu’à ce que les exportations augmentent suffisamment pour générer de solides entrées de devises.

«Les gens achètent des dollars pour épargner parce qu’ils comprennent que le péronisme ne peut pas survivre sans interventionnisme. Et de nombreuses décisions que ce gouvernement a prises correspondent parfaitement à cette description», a déclaré Alberto Bernal, stratège en chef des marchés émergents chez XP Investments à New York.

Guzmán mène le dialogue avec le Fonds monétaire international (FMI) pour renégocier les conditions d’un prêt d’environ 45 milliards de dollars que le gouvernement Macri a reçu d’un programme avec l’agence signé en 2018. Le prêt faisait partie d’un malheureuse tentative d’arrêter une fuite des devises et d’honorer la dette en dollars.

Guzmán ne demande pas au FMI de nouveaux fonds, bien que cela aiderait à contrôler l’inflation en réduisant la nécessité pour la banque centrale d’imprimer des pesos pour financer les dépenses.

“Nous devons nous rappeler que la dette d’aujourd’hui signifie des paiements plus élevés demain”, a-t-il déclaré dans la voiture à son retour de San Martín. “Nous devons être prudents à l’avenir.”

Comme un mantra, Guzmán répète le terme «soutenabilité de la dette» tout en essayant de renforcer la confiance des entreprises. À l’usine, il a été encouragé à faire fonctionner une machine à filer le coton, a bavardé avec des employés et a reçu un maillot de football de l’équipe nationale fabriqué là-bas, un mannequin qui, selon Wolkowiski, venait de Chine.

Guzmán enfila la chemise par-dessus sa chemise blanche.

“Ensemble, nous pouvons construire collectivement un rêve”, a-t-il déclaré, pensant peut-être à une journée de championnat à Brown.

(Reportage de Hugh Bronstein,; Reportage supplémentaire de Jorge Otaola,; Traduit par Eliana Raszewski,; Édité en espagnol par Walter Bianchi / Gabriela Donoso)