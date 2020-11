Le ministre de l’Économie Martín Guzmán a exclu qu’à l’heure actuelle, une quatrième prime de 10 000 dollars soit versée.

Le ministre de l’économie Martin Guzman a dit ce mercredi que “Aujourd’hui n’est pas le moment d’un IFE 4, et certainement pas le temps d’autres choses, car il faut maintenir certains équilibres mais aussi protéger son activité».

«L’IFE a beaucoup servi. Il a protégé des gens qui se trouvaient dans une situation très difficile. Cela a eu un effet réel sur l’économie. Cela impliquait un effort majeur. Les mesures de protection sociale évoluent. Aujourd’hui n’est pas le moment d’un IFE 4 car il faut maintenir certains équilibres pour aussi protéger l’activité, protéger les gens, tout le pays », a déclaré Guzmán.

C’est ainsi que le chef du Palacio de Hacienda a évoqué le paiement d’une quatrième caution de 10000 dollars par le Administration nationale de la sécurité sociale (Anses).

«Il y a une situation très difficile mais il y a des équilibres très importants à maintenir pour qu’il y ait stabilité. Pas pour le moment, mais nous gardons une certaine flexibilité au cas où la pandémie se renverrait comme elle s’est produite en Europe», A-t-il assuré dans des déclarations à la chaîne d’information C5N.

La responsable des Anses, Fernanda Raverta, avait démenti aujourd’hui que le versement d’une quatrième version du revenu familial d’urgence (IFE) soit confirmé et a souligné que ce qu’il fallait faire était en cours d’évaluation.

Le fonctionnaire a expliqué qu’ils remplaceraient ces subventions par d’autres mesures. «Nous élargirons les programmes existants tels que Empower Work et l’assistance directe comme AUH. Nous cherchons à concentrer l’aide sur les secteurs qui en ont le plus besoin », a-t-il déclaré.

Cependant, le ministre a déclaré que le reste de l’année, l’aide augmentait. “Au lieu de le faire sous la forme d’IFE, nous le faisons via d’autres programmes plus axés sur ceux qui en ont le plus besoin.», A-t-il indiqué.

Dans ce contexte, il a dit comprendre que tous ceux qui ont reçu l’IFE sont “dans une situation difficile, mais en même temps il existe un ensemble de politiques qui cherchent à réactiver la production et l’emploi”.

«Nous nous trouvons dans un endroit qui nous permet d’avoir une perspective positive vers l’avenir. Des progrès très importants ont été réalisés pour avancer sur la voie de la reprise », a expliqué le responsable.

Il a également déclaré: «Souvenons-nous d’où nous venons, en 2018, deux ans après le retour de l’Argentine sur les marchés internationaux du crédit. Le pays a commencé à s’endetter, en 2018 le monde en a assez dit et là ils se sont immédiatement tournés vers le FMI ».

Il convient de rappeler que le dernier rapport du Congressional Budget Office, publié le 5 octobre, Les transferts pour le revenu familial d’urgence (IFE) avaient des dépenses de 257 901 millions de dollars.

Le premier paiement IFE a été effectué entre avril et mai. Le deuxième paiement a été effectué entre juin et juillet; et le troisième, en août. Recevant actuellement un revenu de 10 000 dollars, les bénéficiaires de l’allocation universelle pour enfant (AUH) et de l’allocation universelle de grossesse, les travailleurs informels, les chômeurs et les monotributistes des catégories les plus basses et pour le personnel des maisons privées.

Le nombre de bénéficiaires sélectionnés pour le paiement de l’IFE était de près de 8,9 millions de personnes, avec une proportion plus élevée de femmes (4,9 millions) que d’hommes (3,9 millions).

Dans le même temps, la tranche d’âge où les prestations étaient les plus concentrées se situe entre 25 et 34 ans (3 millions), suivie de 18 à 24 ans (2,5 millions), la tranche d’âge la plus touchée par le chômage. La fourchette avec la plus faible concentration de bénéficiaires se situe entre 55 et 65 ans (600 000), selon les données de l’Anses.

