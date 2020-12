Martín Lousteau a remis en cause le retrait de fonds de la Ville

Le sénateur de Ensemble pour le changement Martín Lousteau a de nouveau mis en cause ce dimanche le retrait des fonds de co-participation de la ville de Buenos Aires et a soutenu que, avec cette mesure, le président Alberto Fernandez “A cassé la photo du dialogue” qu’il a eu avec le chef du gouvernement de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta.

“Pour moi, l’Argentine n’a pas grandi depuis longtemps parce que nous perdons la course à la productivité par rapport aux autres nations et cela se produit parce qu’ils s’approprient l’argent de l’État, parfois la corruption le fait, parfois le gouvernement au pouvoir”, il a pointé.

En participant au programme RM, mené par le journaliste Romina manguel et il est diffusé sur l’écran A24, le leader d’Evolution a estimé que le prélèvement de ces revenus sur la capitale fédérale était une décision «soudaine, intempestive, improvisée et inopinée».

De plus, il a critiqué la manière dont il a été annoncé, au milieu d’une manifestation des membres de la police de Buenos Aires qui ont encerclé Quinta de Olivos pour exiger une augmentation de salaire: «J’ai été l’un des premiers à répondre sur les réseaux sociaux car je considérais que il était dommage que nous ne soutenions pas le président avec plus de vigueur dans cette situation. J’étais à TN, sur le point de sortir pour donner une note pour apporter mon soutien lorsque, tout à coup, j’ai entendu son annonce, dans laquelle il disait: “Je vais donner de l’argent à la province de Buenos Aires en la retirant de la ville”, Se souvient Lousteau.

Le sénateur a également critiqué la manière dont le président a annoncé cette décision.

Comme l’expliquait le leader radical, sa première pensée à ce moment-là était que le leader national “utilisait l’excuse d’avoir un problème” dans un district pour modifier la distribution des fonds “pour une question politique”.

«La province est désavantagée, oui. C’est en partie parce que lorsque le Fonds suburbain, puis pendant les 12 ans du kirchnérisme, il n’a pas été mis à jour. Ça n’a pas été fait parce qu’ils ne les aimaient pas Felipe Solá ou Daniel Scioli», A-t-il déclaré.

En ce sens, le référent UCR a accusé le parti au pouvoir de procéder à une distribution discrétionnaire des fonds: «Quand vous entendez Máximo Kirchner dire qu’il y avait deux chefs de gouvernement qui ont mal géré et que j’espère qu’il n’y aura pas de tiers, je pense qu’après de Raúl Alfonsín, les seuls qui les ont vaincus étaient ces deux personnes. Ils n’aiment pas ça, et plus ils pourront les conditionner et moins ils leur donneront d’outils, plus ils seront à l’aise. C’est mauvais pour le système », a-t-il fait remarquer.

D’autre part, il s’est également prononcé contre l’impôt sur la fortune, qui a été promulgué par le Sénat vendredi dernier, estimant que le pouvoir exécutif ne peut pas «exiger en permanence plus (des hommes d’affaires) sans se montrer comme un État qui aussi il va faire sa part ».

L’impôt sur la fortune a été approuvé au Sénat, mais sans le soutien de l’opposition (Photo: Charly Diaz Azcue / Communication du Sénat)

«Nous pourrions faire un effort commun: nous dépensons beaucoup pour beaucoup de choses, alors réglons cela en premier et demandons-leur ensuite d’apporter la contribution exceptionnelle, mais avec un sens collectif, qu’ils sachent à quoi cela sert », a-t-il ajouté.

En ce sens, il a souligné qu ‘”il y a des endroits dans l’administration publique où vous prenez votre retraite et ils vous versent 20 salaires, ou où ils vous versent des bénéfices”, tandis que l’AFIP “a un prix pour la collecte”, donc “si vous ajoutez tout cela il est égal »à ce qui devrait être perçu avec cette taxe.

Enfin, Lousteau a souligné que “il est rare pour un entrepreneur de quitter un pays de 40 millions d’habitants pour l’un des 4”, en référence à la migration de plusieurs entrepreneurs vers l’Uruguay.

Pour le chef de l’opposition, cette situation “signifie qu’ils ne se sentent pas à l’aise dans cet environnement” et assure qu ‘”il est préoccupé par le fait qu’aucune entreprise ne veuille investir en Argentine”. “Quand je suis allé donner des conférences à l’intérieur du pays, entre 40 et 90% des garçons ont levé la main pour dire qu’ils voulaient quitter le pays”, a-t-il déploré.

