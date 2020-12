«La révolution est silencieuse. Lent, progressif et constant. À l’envers. Il a d’abord un impact sur l’esprit, le corps et le cerveau et ensuite sur les autres personnes et êtres de l’univers ». Martin Reynoso Il est psychologue et master en santé, formé à la pleine conscience en Argentine et aux États-Unis et travaille depuis dix ans à l’Université de Favaloro et à l’INECO, l’une des institutions les plus prestigieuses en neurosciences fondée par Facundo Manes. Il dirige actuellement «Train your brain», un projet où il dirige une équipe de professionnels qui aspirent à aider les gens à redécouvrir et à développer la pleine conscience dans leur vie comme un antidote à la culture du stress et du multitâche. Il est l’auteur du livre Pleine conscience, méditation scientifique (Paidós, 2017).

Dans une nouvelle rencontre du cycle “Comment être bien” qui se déroule dans le cadre des conférences que la plateforme Leamos.com organise en exclusivité pour ses abonnés, Magda Tagtachian Il a parlé avec le psychologue de sa vision large, inclusive et optimiste du changement que nous pouvons apporter grâce à l’apprentissage continu.

Pleine conscience (Shutterstock)

–Quand et comment êtes-vous arrivé à la pleine conscience?

-C’était en 2005. J’étais dans le séjour de quelques amis et j’ai demandé à l’un d’eux s’il connaissait un quelconque type d’entraînement pour mieux gérer le stress, car je me suis retrouvé avec une gastrite assez ennuyeuse. Je ne voulais pas quelque chose de psychothérapeutique, parce que moi, en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte que nous étions trop concentrés sur la pathologie, sur la correction des symptômes, et pas tant sur le côté santé, ce que je recherchais le plus. Mon ami a recommandé «quelque chose de nouveau» appelé la pleine conscience. Il m’a trouvé une brochure et nous avons commencé à discuter. J’ai fini par comprendre que c’était un type de méditation avec une sauvegarde scientifique qui la soutenait. Ce point me paraissait extrêmement intéressant, car je ne me sentais pas lié au type de méditation ésotérique, ritualiste, invocation. J’ai commencé à enquêter davantage, j’ai commencé à m’entraîner et j’ai réalisé que la technique pouvait non seulement me servir, mais que je pouvais l’utiliser, en même temps, avec d’autres personnes.

–Qu’ont en commun ceux qui pratiquent la pleine conscience?

-Ma révolution a été lente, progressive et constante, et de l’intérieur vers l’extérieur, car j’ai commencé à guérir avant de changer l’extérieur. Et ce que nous voyons dans la pleine conscience, c’est précisément que les personnes qui viennent comme moi, pour quelque chose qui leur fait souffrir, sont les personnes les plus susceptibles d’adopter ce type de pratique. Il y en a beaucoup qui commencent juste à voir de quoi il s’agit, parce que c’est à la mode ou parce que cela semble intéressant. Mais quand on n’y va pas à cause du désir de vouloir changer, parfois cela ne suffit pas.

Pleine conscience (Shutterstock)

–Qu’est-ce que la pleine conscience dans la vie quotidienne?

-Dans un sens général, la pleine conscience est la qualité d’être attentif et conscient en tout temps. C’est avoir un type d’attention ouverte, réceptive et sans jugement envers tout ce qui se passe autour de nous. Avec lequel, d’une manière générale, une personne peut faire de la pleine conscience dans n’importe quelle situation: en mangeant de la glace, en marchant, en faisant du bateau ou en jouant avec son animal de compagnie … Ensuite, il y a un sens plus spécifique qui a à voir avec le divertissement. Ce qui fait référence à la façon dont nous pouvons développer un peu plus cette qualité que nous avons tous, à travers des exercices de méditation, le yoga, la relaxation et diverses techniques.

–Sur quoi porte cette formation?

-La formation elle-même est un programme de huit semaines qui enseigne des concepts de psychoéducation liés à des sujets tels que le stress, l’anxiété, la qualité de vie, la communication efficace, entre autres. C’est un ensemble de sujets clés à compléter avec les pratiques que l’on fait. Ce combo est extrêmement attractif pour l’Occident.

