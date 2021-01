L’homme d’affaires Martín Rodríguez Sánchez (Photo: Facebook / Martín Rodríguez Sánchez)

Martin Rodríguez Sánchez, président du Conseil international des entrepreneurs, assassiné vendredi après-midi à Mexico a été la cible de menaces d’hommes d’affaires et d’hommes politiques, selon un proche de la victime.

Selon les premiers rapports, Rodríguez Sánchez quittait une salle de sport située dans les rues Dakota et Georgia, dans le quartier de Naples, dans le bureau du maire de Benito Juárez, lorsque deux sujets qui conduisaient une moto noire l’ont abattu à bout portant. L’homme d’affaires s’apprêtait à se rendre au parc Alfonso Esparza Oteo, à un pâté de maisons de la scène du crime.

La carte d’information du Secrétariat de la sécurité publique (SSP) de Mexico garantit que lors de la fusillade, une femme a été blessée par l’impact d’une arme à feu et par l’argent de la police bancaire et industrielle (PIB), David González, qui était le garde du corps de Rodríguez Sánchez, est décédé.

Martín Rodríguez Sánchez, président du Conseil international des entrepreneurs (CIE) et son garde du corps ont été tués lors d’une attaque directe (Photo: MARIO JASSO / CUARTOSCURO)

La femme blessée a été transportée à l’hôpital avec une blessure pelvienne; tandis que l’homme d’affaires qui a perdu la vie à cet endroit avait des blessures par balle au crâne, à l’abdomen et au fémur. Pendant ce temps, le garde du corps a été emmené dans un hôpital voisin avec une blessure par balle au bassin, au fémur gauche, au dos et au bras gauche, où il est décédé plus tard.

Les faits ont été rapportés à l’agent du ministère public, tandis que les hommes en uniforme de la SSC ont bouclé les lieux en attendant les services d’experts.

En plus de sa vie professionnelle, Rodríguez Sánchez a participé à certains secrétariats d’État et à plusieurs organisations commerciales nationales et internationales, ainsi qu’à des conseils d’administration, des administrateurs de diverses sociétés et à l’organisation mondiale des cabinets d’avocats UC&CS América.

Le président du Conseil international des entrepreneurs était des représentants de l’initiative privée qui ont évoqué la nécessité de meilleures conditions dans le pays pour créer des emplois, face à la crise sanitaire pour la pandémie COVID-19.

Il a été membre d’honneur dans l’accueil de multiples missions des délégations d’hommes d’affaires de différents pays du monde; parmi lesquels les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Argentine, la Chine, la Russie, le Guatemala, les Philippines, le Soudan et la Tunisie se distinguent, entre autres.

En 2016, il a assumé la Présidence ICBC, branche commerciale de la Conférence permanente des partis politiques d’Amérique latine et des Caraïbes (COPPPAL) et la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP).

