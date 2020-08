La nièce du président Trump, Mary Trump, a regardé les membres de sa famille défiler devant les caméras lors de la convention nationale républicaine de cette semaine, parlant du fait que le président était axé sur la famille et compatissant, et elle a dit que c’était « dérangeant à regarder ».

« Peut-être que je sais mieux que la plupart des gens à quel point ce qu’ils disent est faux », a déclaré Mary Trump sur MSNBC jeudi soir. « L’idée de faire passer Donald comme un grand père de famille est là pour essayer de le faire passer pour un homme d’affaires prospère. »

Les gens ont besoin de scruter ses actions, a-t-elle dit, au lieu d’écouter « ce que les gens qui lui sont liés ou payés par lui disent à son sujet. Nous avons tellement de preuves qu’il ne se soucie pas des autres, qu’il ne se soucie pas de lui. t se soucie des gens de sa famille, et je ne suis pas tout à fait sûr de savoir pourquoi les citoyens américains continuent d’être dupés par la rhétorique. » Elle aimerait que les partisans prennent du recul et « oublient le parti auquel vous appartenez, oubliez vos idées préconçues et prêtent attention à ce qui s’est passé dans ce pays au cours des 400 ou quatre dernières années – je ne sais pas plus, »plaisanta-t-elle.

Trump a récemment publié un livre, Too Much and Never Enough, sur son oncle, et a écrit qu’il utilisait des insultes racistes. Rachel Maddow de MSNBC lui a demandé ce qu’elle pensait qu’il pourrait penser de courir contre une femme noire, la candidate démocrate à la vice-présidence, la sénatrice Kamala Harris (D-Californie). Trump a dit qu’elle pensait « qu’il va avoir beaucoup de mal avec ça. Il va devoir marcher sur une corde raide ». Ce n’est pas seulement que « c’est une femme de couleur », a poursuivi Trump. «C’est Kamala Harris, qui sait exactement comment parler à des gens comme Donald. J’ai été très satisfaite de son discours d’aujourd’hui parce qu’elle a dit très clairement qu’elle n’allait pas tirer de coups de poing et qu’elle allait s’attaquer au problème, et Donald n’est pas habitué à ça. «

