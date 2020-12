Mascherano sur l’avenir de Messi

Après 43 jours de retrait de la pratique professionnelle, il est réapparu sur les lieux Javier Mascherano. L’ancien milieu de terrain, en dialogue avec le programme Libero (TyC Sports), a évoqué la saison particulière qu’il traverse Lionel Messi, son ami et ancien coéquipier dans l’équipe argentine et à Barcelone. Il a apprécié son attitude à un moment qui n’est pas le meilleur de l’équipe culé et a analysé quelles pourraient être les perspectives pour son avenir. Aussi, comment il voit La Pulga en équipe nationale. Et il a exploré les raisons pour lesquelles il a raccroché les bottillons le mois dernier.

En ce qui concerne la présence de Messi dans son club, il a affirmé que «quand je mets Barcelone, je continue de voir ce joueur différent. Évidemment, le jeu n’est pas le même, mais au niveau individuel de Leo, je continue de retrouver les mêmes actions qui l’ont rendu si génial. Aujourd’hui, mettre l’équipe plus sur son dos, essayer de faire avancer cela, sachant que ce n’est pas une situation facile, peut-être l’une des rares années où il a dû vivre une telle situation à Barcelone, mais il n’a pas tourné le dos la situation. Il a été présent à chacun des jeux et c’est une attitude que vous êtes le meilleur, pas seulement quand les choses vont bien. Si ce n’est pas aussi la prise en charge, peut-être à une époque où il n’avait pas l’habitude de l’avoir. Il a mis son cœur à la situation et n’a été effacé à aucun moment. Il joue depuis longtemps et l’a fait avec une étrange contrariété. C’est un exemple de lui en tant qu’athlète et il l’agrandit parce qu’il pourrait dire “cette année ça ne va pas trop bien, je regarde de l’autre côté” et pourtant c’est le premier drapeau, il est là, au premier rang ».

En ce qui concerne la façon dont l’équipe argentine voit Rosario, il a analysé que «cela a trouvé une régularité avec une base de joueurs importants, sept et huit, je ne sais pas combien il y en aura, mais ils se sont très bien établis. Et ce tournage qu’ils ont eu pendant ces deux années et le début des qualifications, qui a été bon, a fait il se sent à l’aise, dans un endroit où les choses fonctionnent, où le contexte et les choses l’aident, le fait briller encore plus. J’imagine que la Copa América et le Qatar sont dans sa tête. Il cherchera la meilleure option pour arriver de la meilleure façon, je n’en doute pas. Il est clair que cela va jouer un rôle important ».

Mascherano est l’un de ceux qui connaît le mieux Messi et qui a également parlé de ce que pourrait être son avenir: «D’autres facteurs entrent en jeu ici, comme la famille, où il va vouloir s’installer. Souvent, le joueur est considéré comme un individu et nous faisons partie d’un groupe qui est la famille. Là, vous avez des enfants d’un certain âge où les déplacer d’un endroit à un autre n’est pas si facile. Je suis allé en Chine pour deux ans seul … Il va falloir voir. Leo a toujours exprimé son désir de jouer dans le football argentin et il faudra voir si les conditions données sont réunies. Je n’en ai pas discuté avec lui. Il est très intelligent pour décider et sûrement que les offres ne vont pas manquer. Il décidera et surtout ce qu’il veut non seulement sur le plan personnel mais sur le plan sportif, s’il veut continuer à essayer de gagner une autre Ligue des champions. Il est difficile de se mettre à sa place car il est à un autre niveau. Je pense qu’il le saura.

De plus, il a consacré quelques mots à Diego Armando Maradona: «Diego était une personne très importante dans ma vie. Il m’a donné le titre de capitaine de l’équipe nationale alors que je n’avais que 24 ans. Avec tout cela implique. En me faisant confiance, quelqu’un qui a été capitaine de l’équipe argentine pendant tant d’années, sans parler en tant que joueur … Je garde le fait d’avoir rencontré Diego, pas Maradona. Après l’avoir connu en profondeur tout au long de ce processus qui a duré dans l’équipe senior. Qu’il était une personne très gentille, qui a tout donné sans rien recevoir en retour. C’est pourquoi ils continueront de nous surprendre par ses anecdotes. Il avait une aura spéciale. Quand tu lui parlais, il y avait quelque chose qui l’éclairait différemment des autres ».

Mascherano, qui a disputé sa dernière étape aux Estudiantes de la Plata, a donné plus de détails sur sa retraite. «Quand je suis revenu après la pandémie, je me suis donné du temps pour voir comment cela se passait. Bref j’avais déjà décidé et parlé avec le club de prendre ma retraite à la fin de l’année. Le moment de la décision finale était après le match. Je sentais que je ne vivais plus le métier comme je l’avais vécu auparavant. J’ai senti que c’était déjà difficile pour moi. J’ai eu des sensations étranges en compétition. Puis le jeu s’est terminé, je suis arrivé au vestiaire et j’ai dit «pourquoi continuer à prolonger ça si je ne le sens plus». Cela n’a aucun sens de manquer de respect au club, à mes coéquipiers ou à l’entraîneur, si je ne peux pas donner les cent pour cent qu’il faut à mon sens donner », a-t-il assuré à propos de son dernier match disputé le 15 novembre contre les Argentinos Juniors, en le terrain du Pincha.

«Il est clair que j’aurais tort si j’essayais de concourir dans les mêmes conditions qu’un garçon de 20 ans. Ce football est impossible. Ce qui vous donne la sécurité de l’expérience, c’est de savoir où va un certain jeu ou de savoir comment dépasser certains moments. Mais vouloir concourir physiquement à la hauteur d’un garçon de 18 ou 19 ans, c’est impossible. Cela n’avait rien à voir avec ça (mental), mais avec la réalité du sentiment que je ne donne pas à 100%; cela pour moi doit être vécu comme ça. Le football tout au long de ma carrière a été un choix de vie, et ayant déjà le sentiment que dans certaines choses cela n’a pas d’importance pour vous, je n’aimais pas ça et je pense qu’il y avait un point de rupture», A-t-il précisé.

“Quand le match s’est terminé, j’ai parlé avec lui Chavo (Desábato), puis avec mes collègues et je me suis excusé si jamais j’étais un «briseur» ou lourd. J’ai parlé avec Sebastian (Verón)Évidemment, c’était une décision personnelle qui n’avait rien à voir avec le sport ou le club. Qu’ils sont mes sentiments et que j’ai le droit de décider quand et comment le terminer, rien de plus. Évidemment, j’aurais aimé qu’il en soit autrement, mais parfois vous ne choisissez pas la fin et la fin est ce que c’est. Il n’est pas nécessaire de le forcer. Au moins je vis les choses naturellement. Je ne crois pas non plus aux fins de films et à ce jour, je pense que la décision était correcte», A-t-il affirmé.

Concernant son avenir, il a conclu que «je n’ai pas la meilleure idée de ce que je vais faire. Plus tard, nous verrons. Il faudra céder de façon naturelle pour sentir si les conditions sont données pour commencer à être entraîneur. Je ne sais pas dans quel rôle ni où. Mais bon, on verra. Je viens de prendre ma retraite depuis un peu plus d’un mois et demi alors je réorganise un peu ma vie et j’aime des choses que je n’avais jamais faites auparavant ou que j’avais très peu de temps à faire et maintenant je l’ai ».

