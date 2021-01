Massa a reçu le ministre Ferraresi au Congrès pour faire avancer une loi visant à promouvoir 55000 foyers

Quelque 55 000 logements sociaux. C’est le nombre qui devrait être construit selon le projet qui hier Jorge Ferraresi, Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Habitat de la Nation, présenté au président de la Chambre des Députés, Sergio Massa.

Lors de la réunion de travail qui a eu lieu au Hall d’honneur du Congrès, Massa a reçu le fonctionnaire national pour avancer avec le plan du gouvernement. Plus tard, les deux responsables en ont parlé sur leurs réseaux sociaux.

“Aujourd’hui, j’ai reçu le Ministre Jorge Ferraresi à l’Honorable Chambre des Députés de la Nation pour continuer à travailler sur le projet de loi promu par l’Exécutif national qui, par l’intermédiaire du Ministère de l’Habitat, prévoit la construction de maisons pour 55 000 familles argentines”, a-t-il déclaré. le président du corps législatif.

Pour sa part, Ferraresi a ajouté à propos des maisons que “beaucoup d’entre elles présentent un degré de détérioration important” et que l’intention est d’avoir “une loi pour les finaliser et les livrer aux Argentins qui rêvent de leur propre maison”. Le secrétaire d’Habitat a également participé à la réunion, Santiago Maggiotti.

De cette manière, le gouvernement national continue de préparer des propositions pour la construction de maisons. Ces derniers jours, des actes d’adhésion au programme ont également été signés Sa propre maison et à Fonds national de solidarité pour le logement avec cinq communes de la banlieue de Buenos Aires.

La réunion de travail s’est tenue dans la salle d’honneur de la Chambre basse

Comme prévu, le premier des accords scellés construira 600 maisons à Hurlingham, 900 à José C. Paz, 1 450 à Merlo et 1 335 à San Martín.

L’adhésion spécifique que, dans un second temps, chaque municipalité signera les accords particuliers pertinents avec le ministère du Développement territorial et de l’Habitat pour l’exécution des travaux, comme annoncé officiellement.

D’autre part, dans le cadre du programme ProcréerHier, plus de 1 200 maisons ont été tirées au sort pour six provinces. Il y avait 1 241 unités d’habitation pour les provinces de Buenos Aires, Cordoue, Santa Fe, Mendoza, San Luis et Misiones.

Le détail des maisons dessinées correspond à 313 unités pour la province de Buenos Aires, réparties entre les propriétés de Bahía Blanca, Merlo et San Martín; 344 pour le développement du Barrio Liceo dans la ville de Cordoue; 388 pour Posadas, Misiones; 132 pour Malargüe, Mendoza; 42 pour la capitale de San Luis; et 22 pour la propriété Federal Park, située dans la ville de Santa Fe.

Pour ce tirage au sort, il a été décidé d’incorporer un quota pour le personnel de santé et le personnel enseignant. De même, comme lors des tirages précédents, des segments spécifiques ont été envisagés pour les familles handicapées, pour les femmes chefs de famille avec enfants à charge et pour les ex-combattants des Malouines.

Les détails de Procrear II

Avec la mise en œuvre du plan Procrear II, le gouvernement cherche à 20 000 maisons et générer 24 000 beaucoup de services, une tâche qui sera coordonnée avec les provinces et les municipalités en fonction de leurs stratégies d’aménagement du territoire et de zonage.

Mais, en plus, selon les rapports du ministère, ils travaillent sur de nouveaux instruments avec le Bourse d’Argentine, il Banque centrale et d’autres entités pour générer des «outils financiers». L’idée est de pouvoir allouer des crédits à un secteur qui entrerait aujourd’hui dans les plus hauts niveaux de Procrear. Les crédits auraient une durée comprise entre 120 (10 ans) et 300 versements (25 ans) selon le revenu de chaque famille.

Actuellement, les prêts hypothécaires pour la construction de maisons sont destinés à la construction sur des terrains propres ou des lots Procrear. La somme du revenu mensuel net du ménage doit être de l’ordre de deux à huit salaires minimums de subsistance et de déménagement (41 175 $ à 164 700 $) au moment de l’inscription.

En outre, il a été confirmé que le coefficient HogAr commencerait à être officiellement diffusé sur une base mensuelle pour les ajustements des tranches des crédits du programme Procrear déjà en vigueur, en remplacement du système UVA. Le calcul est en charge du ministère du Développement territorial, qui dépend du ministère du Développement territorial et de l’Habitat.

