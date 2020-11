Déception de Sofía Pachano avec Leticia Siciliani (Vidéo: “Masterchef Celebrity” – Telefe)

Les semaines passent et Masterchef Célébrités Il parvient toujours à surprendre ses partisans avec des défis amusants et originaux, que ses célèbres concurrents doivent surmonter. À l’émission de lundi, le concours gastronomique Telefe avait la présence stellaire de Lizy Tagliani.

L’humoriste était présent avec deux cubes géants. L’un d’eux avait les visages des participants sur chacun de ses côtés. L’autre portait des noms de différents aliments régionaux, pâtisseries et plats sucrés qu’ils devaient préparer. De cette manière, le hasard déterminait ce que chacun devait élaborer: par exemple, à Sofia Pachano il a eu musaka avec une salade grecque, Fede Bal pappardelle avec ragoût de poulet déjà Leticia Siciliani tarte aux fruits de la passion à la noix de coco.

Une fois que chaque participant s’est vu attribuer une assiette, Santiago del Moro, chef d’orchestre du cycle, a demandé à la sœur de Griselda Siciliani faire un pas en avant. Parce qu’elle a remporté la médaille d’or la semaine dernière, elle a eu un avantage: lancer un troisième dé, qui sur certains de ses côtés portait le signe plus (+) et sur d’autres le signe moins (-). L’hôte a expliqué quel était son rôle: ” Si ça sort moins, ça prendra du temps, mais pas vous, mais deux collègues de votre choix. Et si ça sort plus, vous pouvez garder cinq minutes supplémentaires pour vous-même, ou donner cinq minutes à deux collègues“.

Lizy lança le dé géant et le signe plus sortit. Bien sûr, c’était une bonne nouvelle, mais cela impliquait un nouveau défi pour Leticia: Doit-elle les garder ou les donner à deux compagnons? Et dans ce cas, qui?

Sofía Pachano a été déçue par son amie (Photo: Instagram)

Sofía Pachano, avec qui Leticia a une grande amitié, était confiante. “Il va me les donner parce que nous sommes des amis proches. Je l’apporte en voiture, tu comprends?Il a demandé, regardant la caméra.

Cependant, l’actrice l’a déçue. Il a choisi de donner ses cinq minutes mais, en premier lieu, choisi Natalie Perez, qui participe au concours pour remplacer Le polonais. “Je pense que je l’ai choisie pour l’aider et parce que c’est l’une de ses premières fois“, Il expliqua.

Il restait encore un deuxième participant pour lui donner cinq minutes. Une fois de plus, Pachano n’a pas été choisi. “Je choisis Fede. Il est toujours de la même manière que moi, il veut toujours y aller, et peut-être qu’aujourd’hui lui conviendra“Dit Leticia.

«Vous êtes un bon compagnon», lui a dit Santiago del Moro, soulignant qu’il préférait aider deux compagnons plutôt que d’utiliser le prix à son profit. Pachano n’avait pas le même avis et a exprimé sa colère avec son collègue: «Leti, laissez Federico venir vous chercher ensuite».

Iliana Calabró a été éliminée de Masterchef Celebrity dimanche dernier (Vidéo: Telefe)

Il faut se rappeler que dimanche dernier le cinquième gala d’élimination a eu lieu. Les participants ont dû mettre leurs talents culinaires à l’épreuve et préparer un croquembouche, un classique de la pâtisserie française. Plusieurs participants ont eu des problèmes au moment de la préparation.

Dès le début, les exigences du test et la difficulté des participants à réussir ont été notées. Pour la première fois, aucun n’a atteint l’objectif fixé par le juryBien qu’il y en ait eu deux qui ont le plus souffert de la pression et n’ont pas atteint la concentration nécessaire. Avec l’avancement du programme, Garçon olmi perdait sa tranquillité habituelle pendant que Iliana Calabró il a vu la frustration l’emporter sur ses bonnes vibrations caractéristiques. Les deux ont été emportés par l’adrénaline ressentie sur le balcon, où les participants sont situés en toute sécurité, qui à plusieurs reprises, dans leur désir d’aider, finissent par compliquer leurs compagnons.

Enfin, le jury a statué que le dessert de Iliana était la pire de toutes et l’actrice a dû quitter le programme à succès Telefe.

