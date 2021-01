Matías Alé a parlé de son expérience intime avec d’autres couples (Vidéo: “Controversy at the bar”, Amérique)

La présence de Matías Ale sur la table de Polémique au bar, le programme qui produit Gustavo Sofovich à travers l’Amérique, cela ne passe jamais inaperçu. Surtout parce qu’ayant à ses côtés Chiche Gelblung, qui le pousse à le pousser à raconter les histoires les plus hilarantes de sa vie, l’acteur ne cesse de tirer des anecdotes dans le tiroir de ses souvenirs.

Ce lundi, le sujet du débat avait à voir avec la soirée échangiste clandestine qui a eu lieu ce week-end à Mar del Plata, au cours de laquelle les participants ont pris un policier pour une strip-teaseuse. Et cela a donné lieu à Horacio Cabak, en charge de conduire le cycle de remplacement Mariano Iúdica, demandez à vos panélistes s’ils ont déjà participé à un tel événement.

Le docteur Adrián Cormillot, Rocío Oliva et Gaston Recondo ils ont simplement dit «non». «Je ne vais pas répondre à cette question», se précipita Chiche pour répondre à son tour, indiquant clairement qu’elle en savait beaucoup sur le sujet. Et tout de suite, Alé ne put s’empêcher de reconnaître que de telles rencontres faisaient partie d’une longue période de sa vie.

“Ce n’était pas une fois, c’est un mode de vie. Pour moi», A commencé à dire l’acteur. Et puis il a fouillé dans les détails: “J’étais le cinquième élément pendant longtemps». Qu’est-ce que ça veut dire? “Celui qui brandit le bâton. J’avais barboté dans des couples échangistes. Et bien, il y a deux couples et un de l’extérieur qui dirige tout»Expliqua Matías.

Chiche s’est avéré avoir beaucoup de connaissances sur la pratique échangiste

À ce moment-là, Gelblung a voulu apporter sa contribution et a déclaré: «Le métier des soirées échangistes est d’y aller seul, car alors vous n’êtes pas jaloux ou n’avez aucun problème. Vous payez le double! ». Et, face au désespoir de Recondo face à quelque chose qui ne rentre pas dans ses paramètres normaux, Alé a expliqué: «C’est comme COVID, car il a un protocole».

C’est alors que, avec quelques doutes après la répercussion que ses aveux ont eu Silvina Escudero Elle l’envoyait dormir dans le lit du chien quand ils sortaient ensemble, Matías a expliqué comment il s’était lancé dans cette pratique. Et il a dit que tout a commencé quand un couple de San Fernando, Gustavo et Bleu clair, l’a convoqué via Twitter pour participer à une rencontre intime avec eux.

Face à cette confession, Cabak a voulu savoir s’il avait demandé des photos avant la rencontre. Mais Ale, très détendue, a répondu non. “Je suis gauchito“, m’a dit. Et il a expliqué que c’est ainsi qu’il a fini par se retrouver entre deux couples échangistes, qui, comme ils étaient cinéphiles, l’ont surnommé “The Fifth Element” en référence au film mettant en vedette Bruce Willis.

Ainsi, Gelblung a voulu clarifier la situation: “Le cinquième élément, c’est quand dans un jeu de deux paires, ils amènent une cinquième personne.” “Chiche a la théorie mais j’ai la pratique!” Protesta alors Matías. Mais le journaliste a rétorqué, indiquant clairement qu’il savait de quoi il parlait: «Non, quelle théorie? Tu veux que je te parle? “Avez-vous de la pratique à cela? »Demanda l’acteur incrédule. “Bien sûr! Pensez-vous que j’ai commencé hier?“A répondu le créateur de Mémoire.

Et, à la stupéfaction de toute la table, Chiche a expliqué, en montrant sa poitrine: «Je vous l’ai dit les gars, ils m’ont accompagné ici avec des talons aiguilles … Et ils m’ont brûlé avec des cigarettes! Quel est le problème?». Et il a conclu en disant qu’à côté de son expérience, le livre Cinquante nuances de Grey C’était des conneries.

JE CONTINUE DE LIRE

Soledad Silveyra a été libérée après avoir subi un accident vasculaire cérébral qui n’a laissé aucune conséquence: “Maintenant, elle doit arrêter de fumer”

Le moment difficile de Rocío Quiroz après la tempête a fait sauter le toit de sa maison: “Maintenant, comment pouvons-nous continuer?”

Le deuxième participant confirmé pour la nouvelle édition de Masterchef Celebrity était connu