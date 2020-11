Matías Almeyda, entraîneur des tremblements de terre de San Jose, s’en est pris au football argentin (Photo: Eduardo Verdugo / AP)

Matías Almeyda, entraîneur de Tremblements de terre de San Jose, a attaqué le football argentin. Il a souligné que dans son pays, il est toujours critiqué pour les projets qu’il entreprend, comme lorsqu’il dirigeait le Chivas de Guadalajara au Mexique.

«Je suis dans le football depuis 30 ans et Ça m’ennuie d’entendre toujours la même chose, critiquer quelqu’unCe sont tous des opinions. Ils méprisent l’endroit où je travaille. Quand j’étais au Mexique, ils ont fait de même, quand Le Mexique est celui qui nourrit toute l’Amérique du Sud au niveau du football », a déclaré le stratège dans une interview à ESPN.

Il convient de rappeler que le pasteur, comme on l’appelait dans le football aztèque, a quitté l’Argentine depuis 2015 lorsqu’il dirigeait Banfield et après avoir traversé River Plate. Plus tard, il est arrivé au Sacred Rebaño, où il a remporté un titre en Liga MX, deux coupes locales, une super coupe et une Ligue des champions de la Concacaf, mieux connue sous le nom de “Concachampions”.

Maintenant c’est le patron du banc Earthquake Major League Soccer (MLS), où a été éliminé cette semaine de la Éliminatoires contre Sporting Kansas City. Malgré la défaite, le porteño a refusé de retourner dans son pays d’origine.

Almeyda est maintenant le patron du banc MLS Earthquakes, où il a été éliminé cette semaine des Playoffs contre le Sporting Kansas City (Photo: Twitter / @sanjoseearthquakes)

“Je veux être loin de la folie, je veux vivre ma vie en paix. A cause de tant de folie endurée, de nombreux entraîneurs sont tombés malades, je ne veux pas être de ce côté-là, je veux profiter du football, j’adore le football », a-t-il déclaré.

Cependant, il y a une condition pour qu’Almeyda revienne directement en Argentine. Le barreur a fait remarquer que veut commander l’Albiceleste, bien qu’il ait reconnu que cela n’a jamais été dans les plans de l’Association argentine de football (AFA).

“Je reviendrais nager s’ils m’appelaient de l’équipe nationaleC’est quelque chose que je propose depuis un certain temps, mais je n’ai jamais été sur la liste. Aujourd’hui il y a un entraîneur et je l’ai mis à mort, mais ce serait très bien si cela se produisait », a-t-il déclaré.

Et est-ce que El Pelado a confirmé il y a quelques jours qu’il analysait l’avenir de sa carrière. Il a indiqué qu’il n’exclut pas de quitter San Jose, mais pour l’instant il doit y réfléchir pour déterminer ce qui est le mieux pour lui et sa famille.

Le timonier a déclaré qu’il souhaitait commander l’Albiceleste, bien qu’il ait reconnu que cela n’avait jamais été dans les plans de l’AFA (Photo: .)

«Personnellement, il est temps de prendre quelques jours. Je dois analyser beaucoup de choses, je vais parler à ma famille et je verrai ce que l’avenir me réserve », a déclaré Almeyda lors d’une conférence de presse, après l’élimination de l’équipe le week-end dernier.

L’ancien joueur de la Coupe du monde, qui il a terminé sa deuxième saison avec le club californien et il a deux autres contrats, il a annoncé qu’il avait déjà défini les choses. Cependant, il n’a pas encore décidé quelle équipe il commandera ni dans quel pays.

«Je vais réfléchir attentivement à ce que je veux et ce que je veux. J’ai des choses précises en tête mais je dois prendre mes trois, quatre jours pour savoir où je veux aller, ce que je veux faire de mon avenir », a-t-il déclaré.

L’entraîneur argentin a refusé de diriger à nouveau le football de son pays en raison des critiques exacerbées de son travail (Photo: Marcio Jose Sanchez / AP)

Dans la campagne, les Earthquakes se sont qualifiés huitièmes pour les séries éliminatoires de la Conférence Ouest. Cependant, après une égalité de trois buts dans le temps réglementaire, le Kansas a dominé l’équipe de Pelado aux tirs au but, grâce à une excellente performance du gardien Tim Melia.

Pour cette raison, le sud-américain a remercié ses joueurs de ne pas avoir arrêté de concourir dans une saison compliquée par l’impact de la pandémie de coronavirus. “Je vais me calmer parce que je pense que nous avons abandonné ce que je pensais ne pas pouvoir donner”, a-t-il indiqué.

«Jusqu’à aujourd’hui, je ne pensais à rien parce que j’étais dans le championnat. A partir de demain mon compte à rebours commence au niveau mental, analysant différentes situations, me traitant de toute ma sincérité et de tout mon cœur », a déclaré le stratège.

