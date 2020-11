Matías Morla (photo du dossier: Adrián Escandar)

L’avocat de Diego Maradona, Matías Morla, a défendu publiquement le médecin Leopoldo Luque, sur qui les soupçons de Justice sont tombés pour une prétendue négligence dans les dernières heures de la vie de la star du football.

“Je comprends et partage le travail de l’accusation, mais je sais seulement, Dr Luque, ce que vous avez fait pour la santé de Diego, comment vous avez pris soin de lui, l’avez accompagné et comment il vous aimait.», A-t-il introduit dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Et j’ajoute: “Diego t’aimait et en tant qu’ami je ne vais pas te laisser seul; Tu as laissé du sang, de la sueur et des larmes et la vérité triomphe toujours».

Ce week-end, le juge a fait une descente au bureau et au domicile du Dr Luque à la recherche de documentation sur le traitement que Maradona avait subi au cours de ses derniers mois de vie. Le médecin a nié toute responsabilité et s’est présenté ce matin spontanément au parquet de San Isidro.

Alors que les jours passent après la mort de Maradona dans une maison d’un quartier privé, de nouveaux doutes apparaissent sur l’assistance médicale qu’il recevait. La première alarme s’est déclenchée lorsque l’infirmière qui devait s’occuper de «Pelusa» a reconnu qu’elle avait été forcée de mentir dans un rapport qu’elle avait signé après sa mort. Son avocat a déclaré que le DT avait eu un coup à la tête et qu’aucun médicament n’était indiqué pour ses problèmes cardiaques.

Dalma Maradona, hier, dans la loge de la famille Maradona de la Bombonera

Samedi, ont déclaré les filles de l’ancien entraîneur de Gimnasia y Esgrima La Plata, qui auraient également ciblé l’environnement qui devrait protéger la santé du champion du monde.

La semaine dernière, également via les réseaux sociaux, Morla avait publié un message dur se plaignant du manque d’attention que Maradona avait reçu dans les dernières heures de sa vie et dénonçant une «idiotie criminelle».

Depuis la mort du footballeur, les gens autour de Maradona ont commencé à croiser les accusations et à semer les soupçons. La famille a pris pour cible le médecin.

