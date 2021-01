01/04/2021 Matías Prats et Ruth Izcue ouvrent 2021 avec un repas romantique pour deux. MADRID, 11 ans (CHANCE) Matías Prats et Ruth Izcue ont commencé 2021 et ont fermé 2020. Le couple a apprécié un déjeuner rapide il y a quelques jours dans un restaurant près de chez eux au nord de Madrid. Là, ils ont partagé des confidences et des témoignages d’affection qui révèlent la bonne harmonie que le couple entretient. EUROPE SOCIÉTÉ ESPAGNE

Matías Prats et Ruth Izcue ont commencé 2021 et ont fermé 2020. Le couple a pris un déjeuner rapide il y a quelques jours dans un restaurant près de chez eux au nord de Madrid. Là, ils ont partagé des confidences et des témoignages d’affection qui révèlent la bonne harmonie que le couple entretient.

À la fin du repas, le présentateur et sa petite amie se sont rendus dans un supermarché où ils ont fait un achat express de deux produits de nettoyage, en particulier un dégraissant et un nettoyant pour sols savonneux. De retour sur le parking où se trouvait leur voiture, le couple, malgré les températures froides qui sévissent à Madrid ces jours-ci – bien que les images appartiennent à des jours avant l’arrivée de Filomena – a profité d’une promenade tranquille bras dessus bras dessous. Très chaud et avec un look décontracté, lui avec des pantoufles et elle avec les bottes d’hiver phares «normcore» pour les journées froides, Matías et Ruth ont pris leur temps pour rentrer chez elles.

En 2013, le présentateur a mis fin à son mariage avec Maite Chacón, avec qui il était marié depuis 28 ans et père de deux enfants, Marta et Matías. Des mois plus tard, sa relation avec Ruth Izcue, une collègue de 19 ans plus jeune que le présentateur de nouvelles populaire, a été confirmée. Depuis, Matías, qui est devant les caméras depuis plus de 30 ans, et son partenaire sont restés très proches, étant absolument discrets avec leur vie privée, qu’ils gardent sous clé. Rares sont les images de sa vie en dehors des décors qui transcendent et témoignent de sa routine personnelle comme celles-ci.