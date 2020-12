Mauricio D’Alessandro a parlé de l’héritage de Maradona

La mort de Diego Armando Maradona a ouvert plusieurs fronts de différend entre parents, anciens partenaires, descendants et personnes autour de lui. L’un des plus importants était autour l’héritage laissé par l’ancien directeur technique de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Dans le but de clarifier l’argent qui pourrait être en litige, Mauricio D’Alessandro, l’avocat de Matías Morla, qui était l’avocat de fait du champion du monde 1986 au Mexique dans ses dernières années, a fourni des détails sur l’héritage en dialogue avec Radio La Red.

«Il n’y a pas de propriétés dans l’héritage de Diego Armadno Maradona. Il y a des dons pour avance d’héritage et des dons parce que Diego le voulait, en ce qui concerne certains biens qui, en principe, se situeraient à l’intérieur d’un tiers du patrimoine. Il serait nécessaire de le comparer au moment où ils ont été réalisés, et en principe il n’y aurait pas d’action de collation parce que les biens donnés ont moins de valeur que 33% du total des actifs de Maradona », a commencé son explication.

Cependant, il a précisé plus tard que l’ancien footballeur “fait don de biens à des parents et frères et sœurs ascendants et descendants. Il a couvert de nombreux héritiers forcés et certains des non-forcés. Aussi aux anciens partenaires. Il n’y a personne qui ait traversé les environs de Maradona, ayant une certaine proximité intime, et qui ne se soit pas bien entendu ».

En ce qui concerne l’argent liquide, le médecin a souligné que «Il existe quatre comptes à l’étranger au nom exclusif de Diego Armando Maradona». Et il a averti qu ‘«il y a aussi un compte à 50%, dans un ordre réciproque, avec Matías Morla. Un compte sur lequel Morla ou Maradona pourrait retirer tout l’argent ».

D’Alessandro est l’avocat de Matías Morla, qui était en charge de la gestion des affaires de Maradona dans ses dernières années

Une autre particularité est que l’étoile détient également des parts du club biélorusse Dinamo Brest (0,5%), une institution qui a désigné l’Argentin comme président d’honneur à la mi-juin 2018. «Elle n’a pas d’évaluation concrète de la part d’une entreprise internationale. Mais c’est la Biélorussie, un pays qui vit de la Russie, avec un terrible dictateur et personne n’a pensé jusqu’à présent à fixer le prix de ce pourcentage. Si les héritiers se réunissent et parlent au propriétaire du club, il est probable qu’ils obtiendront un chiffre plusieurs fois un million car c’est plus une idée du club à continuer à maintenir. C’est le seul club que Maradona possédait dans le monde, tout cela commence à avoir une valeur commerciale»A-t-il commenté.

«Il y a une entreprise qui il a une machine à sous avec le visage de Maradona. L’entreprise était originaire des États-Unis et est maintenant allemande. Il compte 100 000 machines à sous en Europe. Pour prendre en compte, dans le casino flottant, il y a 4 mille machines à sous. Qui paie une redevance de 5%, si je me souviens bien », prévient-il.

En plus de ce que les anciens Napoli et Boca peuvent générer, il apparaît également l’argent à collecter, comme le contrat signé par Nicolás Maduro, le leader chaviste du Venezuela, pour l’émission de télévision De Zurda, que Diez a réalisée lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. «Il y a une somme importante en dollars. De toute évidence, en raison de la relation que Maduro entretenait avec Maradona et Morla, si tous les héritiers sont d’accord, elle est facilement discernable “

«Il y a d’autres entreprises de Maradona qui ont à voir avec la fourniture de matières premières, des produits de base au Venezuela, dans des opérations qui ont à voir avec le troc avec d’autres produits tels que le pétrole. En d’autres termes, Maradona avait un négociant basé en Europe en partenariat avec d’autres personnes qui traitaient avec des entreprises de négoce de céréales contre pétrole. Cela a une valeur commerciale, l’entreprise. Et ils ont également des entreprises qui se produisent actuellement.», A-t-il précisé.

En ce qui concerne le merchandising, l’avocat a déclaré qu’il y avait deux entreprises de vêtements nord-américaines et une anglaise, mais a averti que “ce sont des entreprises avec de bons pourcentages, mais elles ne laissent pas de grosses sommes d’argent”. Et puis il a ajouté: «Je pensais qu’il y avait moins d’argent qu’il n’y en avait. Maradona, malgré toutes les dépenses, a beaucoup économisé ».

“A Dubaï il n’y a pas de propriétés, oui il y a des voitures. Il y a des voitures dans le monde; mais, par exemple, apporter une Roll Royce de Dubaï coûte le même prix que sa valeur. Cette voiture amphibie de 70000 $ en Biélorussie. Ici (en Argentine) il y a 3 BMW et un camion. Ce sont des voitures assez récentes et elles ont une certaine valeur, étant la voiture de Maradona », a-t-il déclaré.

D’Alessandro a également fouillé dans les trésors que Diego gardait dans un conteneur. «Il contient environ 200 objets. Il y a des choses de grande valeur pour les héritiers. Il y a le costume qui a été fait pour le mariage de Dalma, qu’elle n’a jamais utilisé. Vous avez ce genre de problèmes qui peuvent être précieux pour la famille. N’oublions pas qu’il existe de nombreux maillots signés Maradona, la valeur c’est le maillot de la Coupe du Monde », at-il graphiquement.

Enfin, l’avocat a mentionné les marques liées à Maradona, qui sont enregistrées par Sattvica SA, gérée par Matías Morla et Maximiliano Pomargo, le bras droit de Diego ces derniers temps. «À Dubaï, Maradona offre à cette entreprise les marques les plus connues, comme Diego Maradona, Diegol ou El Diez. À ce moment là, il a donné l’instruction que ces marques sont destinées à ses sœurs pour se maintenir, tant qu’elles sont en vie“, Il a dit.

“Les héritiers peuvent augmenter l’utilisation d’autres marques ou être d’accord avec Kitty Maradona et faire quelque chose de sérieux avec l’exploitation de la marque”, a-t-il conclu.

PLUS SUR CE SUJET:

L’incroyable histoire derrière le vol de banque de Naples dans lequel Maradona a perdu l’un de ses trésors les plus précieux

Quelles sont les 7 voitures chères que Maradona possédait au moment de sa mort: combien sont-elles évaluées

Les aveux du détective qui a espionné Diego Maradona à Séville: “Il n’a pas mené la vie d’un footballeur de haut niveau”