Mauricio Macri dans ses bureaux avec Juan José Sebreli et Marcelo Gioffe

La rencontre a été organisée par l’ancien ministre des Médias publics, Hernán Lombardi, qui a lu le livre Désobéissance civile et liberté responsable avant de se rendre à la mobilisation qui a eu lieu le dimanche 8 novembre et a été choqué. “Il est puissant et actuel comme l’était Los Pichiciegos, de Rodolfo Fogwill”, sur la guerre des Malouines, a-t-il déclaré à Mauricio Macri, et lui a suggéré d’inviter les auteurs à prendre un café. L’ancien président lui a immédiatement dit qu’il les invitait à déjeuner le plus tôt possible.

Aujourd’hui lundi, Juan José Sebreli et Marcelo Gioffre sont entrés dans les bureaux de Macri à Vicente López, où ils ont partagé deux heures et demie de discussions détendues sur la politique et la culture. Mais les histoires comiques de l’époque où le sociologue de 90 ans était admis à l’hôpital italien avec un coronavirus n’ont pas non plus été évitées. “Ils m’ont libéré tôt parce qu’ils ne pouvaient plus me prendre”, a déclaré Sebreli, provoquant des rires.

Comme vous pouvez perdre votre pouvoir mais pas vos astuces, le déjeuner était sain et frugal. Saumon fumé, avocat, fromage brie, tomates cerises et roquette. Du vin? Rien, juste de l’eau. Dessert? Cholocatitos suisse Lindt. Attention, il y a eu deux tours de café.

Le premier commentaire a été fait par Gioffre, un expert en arts plastiques, quand il a vu une œuvre de Gimena Macri, la fille peintre de l’ancien président. Très discrète, la plus jeune fille de Macri avec Ivonne Bordeu est une artiste plasticienne renommée. En particulier, son père expose une peinture informelle (expressionnisme abstrait) d’une taille importante.

Lorsqu’il était président, Mauricio Macri a reçu Sebreli avec le ministre de la Culture de l’époque, Pablo Avelluto

Très en colère contre la gestion politique de la pandémie, que Macri a qualifiée de “désastreuse”, l’ancien chef du gouvernement a déclaré que lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron, “il ne pouvait pas croire que nous étions en quarantaine depuis le 19 mars”. Il a également souligné que «le fait que mon ami Donald (Trump) ait refusé de mener une position mondiale contre le coronavirus lui a coûté la présidence».

En ce qui concerne la politique, il a dit qu’il avait «Beaucoup de foi qu’Ensemble pour le changement reviendra et aura huit ans au pouvoir», sans donner d’avis sur la candidature la plus viable. Les invités n’ont pas non plus demandé de détails. «Nous reviendrons», a-t-il assuré, très confiant. «Ce sera un moment totalement différent parce que nous allons avoir une majorité dans les députés et d’autres conditions au Sénat, et nous aurons déjà appris de nos erreurs, nous aurons une expérience précise “, a-t-il assuré.

“Ne pas avoir de majorité au Congrès est ce qui a conduit à un tel manque de synchronisation et de gradualisme, mais au fond, j’ai été obligé de le faire parce que j’étais une minorité dans les deux Chambres”, a-t-il décrit. Et j’ajoute: «J’ai demandé à mon aile politique un bureau et ils m’ont demandé Ils ont apporté un stylo, mais nous l’avons aussi appris ».

Macri avait lu le livre et voulait parler du dernier chapitre, “Libéralisme de gauche “, où Sebreli et Gioffre soulignent que «des personnages qui semblent aussi différents qu’Axel Kicillof et Sergio Berni sont apparemment différents, mais ils s’identifient dans le nationalisme, l’anti-mondialisation, le traditionalisme, le protectionnisme économique, le leadership charismatique et autoritaire, la persécution des presse, intellectuels et journalistes d’investigation et, dans certains cas, homophobie. “

Sur la voie de combiner «un libéralisme économique rigoureux avec l’équilibre budgétaire, mais en même temps mettre en œuvre des idées progressistes dans le domaine culturel et social», Sebreli et Gioffre mentionnent Angela Merkel, Barack Obama, Justin Trudeau, Macron et Macri. «Ce sont des idées que Norberto Bobbio, Anthony Giddens et Mario Vargas Llosa lui-même, qui est un libéral à gauche et non à droite, comme on le répète souvent, car dans tous les dilemmes qu’il a eu, il a toujours choisi celui qui était le plus à gauche », expliqua Sebreli.

Macri, pour sa part, a déclaré que le refus de mettre son veto à la loi sur l’égalité du mariage dans la ville était ce qui le mettait en désaccord avec lui pour toujours. Cardinal Jorge Bergoglio. «Il ne m’a jamais pardonné ça, c’est incroyable», a-t-il déclaré.

Enfin, Sebreli a déploré qu ‘”un mouvement culturel plus fort et plus intense” n’ait pas été promu lorsque Cambiemos était au pouvoir. Et il a demandé que, s’ils reviennent, “au libéralisme auquel s’ajoute un certain progressisme, indépendant de l’Église, de l’armée, que les avant-gardes du monde battent, qu’il ne reste pas en dehors de ce qui se passe, qu’il ne soit pas conservateur”

Les villes de Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, sont les plus touchées par les cas de malnutrition infantile.

