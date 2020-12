L’ex-président Mauricio Macri a été montré ce matin avec le maire de Pinamar, Martin Yeza, lors d’une visite des plages de la commune qui comprenait une table de dialogue et un espace dans lequel tous deux partageaient une partie de paddle.

Hernan Lombardi, ancien chef du Système fédéral des médias publics et du contenu et homme clé de l’armée politique de Macri, faisait partie du groupe qui accompagnait l’ancien chef de l’État dans la ville balnéaire. «Il y a quelques mois, j’ai rendu visite à Mauricio Macri et je l’ai invité à Pinamar parce que je voulais lui montrer notre nouveau front de mer. Aujourd’hui, nous l’avons visité avec lui et Hernán Lombardi»A révélé Yeza.

Et il a poursuivi: “J’ai pu raconter à Mauricio Macri comment nous avons démoli 44 stations thermales, récupéré 100 000 m2 de plage publique et l’importance pour nous de récupérer la dune côtière pour le soin de notre aquifère d’eau douce.”

L’ancien président a visité la rénovation du front de mer de Pinamar

Le chef municipal a ajouté: “Nous avons partagé une très belle conversation, nous avons fait un peu de sport”. Yeza a également un bref fragment du jeu de paddle qu’il a joué avec Macri et deux autres personnes. «Nous avons également pu lui montrer l’importance des passerelles d’accessibilité et que toute l’architecture des nouveaux spas est également accessible», a déclaré Yeza.

Dans l’un des paradores centraux de la ville Macri, Yeza et Lombardi ont maintenu un dialogue approfondi avec plusieurs conseillers (Javier Pizzolito, Emmanuel Karlau, Alejandra Apolonio et Roberto Brandalisio) et des fonctionnaires de Pinamar.

