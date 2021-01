Mauricio Macri, Omar de Marchi, Patricia Bullrich et Horacio Rodríguez Larreta

Le mendocino Omar de marchi fouillé à Mendoza avec un sommet virtuel dans lequel il a réuni Mauricio Macri, toujours en vacances à Villa La Angostura, avec Horacio Rodríguez Larreta et Patricia Bullrich de Buenos Aires. Bien que l’ancien président ait semblé parler en tant que candidat, les participants assurent qu’ils le considéraient comme très “actif” mais qu’il ne faisait qu’un diagnostic de la situation actuelle. Le chef du gouvernement de Buenos Aires a été celui qui a mis le plus de temps à parler et a souligné «l’unité» de l’alliance Ensemble pour le changement. Pendant ce temps, le président de PRO a donné un message fort pour élargir la base du parti d’opposition qui cherche à avancer dans les espaces politiques sur ses alliés radicaux qui gouvernent le territoire de Mendoza.

De Marchi ne cache pas ses aspirations. “Je vais être gouverneur, je travaille pour ça”, il a dit une fois de plus à Infobae le député national qui cette année augmente son exposition: il est vice-président de la Chambre des députés dans un accord d’alternance avec le larretismo qui avait l’année dernière Alvaro González à cet endroit et pointe fortement sur chaque question conflictuelle au niveau national.

“Ils me demandent de remettre l’Argentine sur la voie du respect institutionnel”, a déclaré l’ancien président Macri. Ceux qui écoutaient le voyaient détendu, mais l’écoutaient d’un ton ferme. Il s’est concentré sur la défense des institutions, a averti que “nous nous éloignons du monde” et a évoqué le retard technologique et le besoin de “modernisation” du pays.

Ami de longue date du député national, Macri a immédiatement accepté l’invitation à la réunion qui s’est déroulée pratiquement mardi soir. La journée à distance comptait 700 participants tandis que deux cents autres ont été laissés de côté en raison du manque d’espace virtuel.

Au cours des 75 minutes qu’a duré la réunion, des référents de différents secteurs du PRO ont pris la parole: les jeunes, la fondation Pensar, PRO Mujeres, et le maire de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo, successeur de De Marchi en fonction.

Just De Marchi a pris la parole en tant que président de PRO Mendoza et a demandé “Récupérer le gouvernement de la République en 2023”. Mais d’abord, cette année, les élections de mi-mandat auront lieu et Mendoza est l’une des huit provinces qui élisent les sénateurs. Alfredo Cornejo, député national et président du Comité national de l’UCR, est déjà sur la liste. Adversaires au sein de l’alliance, De Marchi promeut également l’unité mais a lancé une campagne d’affiliation dans le district pour élargir les bases de la force politique que Macri a fondée et renforcer le PRO en route vers 2023.

“Tous ces jours, ils m’ont demandé de remettre l’Argentine sur la voie de la modernisation, de l’intégration au monde, du respect institutionnel, d’un État au service du peuple”, a déclaré Macri.

Omar de Marchi, député et vice-président de la chambre basse

L’hôte de Mendoza et Bullrich se sont exprimés avec des concepts similaires: «Le populisme est le mal de l’Argentine, même si je crois qu’avec le Kirchnerisme, le populisme est entré dans un processus d’agonie. L’Argentine mérite une autre destination », a assuré le député national. L’ancien ministre de la Sécurité a ajouté: “Nous voulons faire du PRO non seulement une force électorale mais aussi une force de nature sociale qui s’enracine dans la conscience sociale, l’effort comme valeur”.

Rodríguez Larreta était fidèle à son style modéré. Prudent, il a salué et remercié la performance de l’interbloc des députés nationaux pour leur cohésion au cours de la première année de gestion du Frente de Todos. «L’opposition est restée unie, c’est un grand objectif. La même chose au niveau du parti. Il y a un très bon travail pour garder la coalition ensemble. Sans unité, il n’y a pas d’alternative », a estimé le porteño dans un long discours dans lequel tous les participants se sont exprimés calmement car l’appel était clos et avec inscription préalable.

J’ai continué à lire:

L’opposition veut défier le secrétaire aux droits de l’homme au Congrès pour son inaction face aux mesures sanitaires “inhumaines” à Formose

Sergio Massa a obtenu le soutien de Lavagnismo pour commencer les sessions extraordinaires malgré la résistance de Juntos por el Cambio