Quelques heures après sa première au Paris Saint Germain, l’entraîneur argentin Mauricio Pochettino n’a pas pu éviter l’un des sujets les plus brûlants du marché des transferts: l’éventuel transfert de Lionel Messi depuis le Barça à la distribution parisienne.

Lors de la conférence de presse virtuelle avant l’affrontement contre Saint-Étienne correspondant au Date 18 de la Ligue 1, ils ont demandé Poch Si la signature de la star argentine serait un bon cadeau à la veille du Jour des Trois Rois, célébré le 6 janvier.

“Déjà Le Père Noël a fait un excellent travail en m’amenant ici au PSG. Je remercie le président Al-Khelaifi déjà Léonard pour la confiance qu’ils nous accordent. Nous laisserons toutes les rumeurs pour plus tard pour quand nous serons plus installés», Il a condamné.

Pochettino a apprécié la possibilité de diriger le Paris Saint Germain et n’a pas fermé les portes de Lionel Messi (Photo: Shutterstock)

Cependant, l’ancien entraîneur de Tottenham a clôturé sa réponse par un phrase qui ne ferme pas la porte à Messi ni à aucun des joueurs qui commencent à ressembler à d’éventuels renforts: «Tout bon joueur sera le bienvenu, évidemment. Bien sûr, le club est conscient des possibilités qui existent sur le marché. Nous avons un large éventail de joueurs et nous prendrons la meilleure décision. “

Lors de ladite vidéoconférence avec les médias, Pochettino Il a également eu le temps d’analyser les huitièmes de finale de la UEFA Ligue des Champions contre Barça et a précisé que la compétition européenne est l’objectif principal de son nouveau club.

“Pour lui PSG la Ligue des champions C’est la chose la plus importante, mais c’est aussi important pour le reste des concurrents. Il semble que c’est encore loin mais c’est le mois suivant et Maintenant, le plus important est que nous arrivions bien au match contre le Barça. Nous avons confiance en notre grande équipe. Le Barça est l’une des meilleures équipes du monde et ce sera difficile», A-t-il analysé.

Pochettino fera ses débuts au PSG ce mercredi contre Saint-Etienne.

Pochettino affrontera son premier match sur le banc ce mercredi PSG avec beaucoup de victimes sensibles comme celles de Neymar, Icardi, Kurzawą, Danilo, Kimpembe, Leo Paredes, Florenzi, Bernat et Rafinha. Concernant les idées qu’il tentera de mettre en œuvre, il a indiqué que cela dépendra des caractéristiques des joueurs dont il dispose.

“Nous avons une une grande flexibilité pour créer une structure qui nous profite en phase offensive et défensive. Aujourd’hui dépend beaucoup des caractéristiques ce que vous avez et le joueurs sur lesquels vous pouvez compter. Nous voulons avoir beaucoup de flexibilité et que le système est celui qui sert de point de départ, mais cela dépendra davantage des caractéristiques des joueurs sur le terrain », a-t-il expliqué.

