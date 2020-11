Bobby Charlton était l’un des meilleurs footballeurs de tous les temps (.)

le Manchester United dimanche a transmis son soutien à la légende du club et vainqueur de la Coupe du monde 1966 Bobby Charlton après qu’il ait été révélé que l’ancien joueur de football de 83 ans souffrait de démence. Le site britannique The Telegraph a déclaré que la femme de l’ancien joueur, Norma, lui avait donné son “consentement” pour qu’il fasse état de son état de santé dimanche.

L’annonce de sa maladie est survenue deux jours après le décès, à l’âge de 78 ans, de Nobby Stiles, son ancien coéquipier chez United et dans l’équipe anglaise. Le couple, comme leur frère Jack, faisait partie de l’équipe d’Angleterre qui a remporté la Coupe du monde 1966.

«Tout le monde à Manchester United est triste que cette terrible maladie ait affecté Sir Policier Charlton et nous continuons d’offrir notre amour et notre soutien à Sir Bobby et à sa famille », a déclaré United dans un communiqué.

Charlton il est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de toute l’histoire de l’Angleterre et est une icône à Old Trafford. Son record de 49 buts avec l’équipe d’Angleterre a duré près de 50 ans, jusqu’à ce qu’il soit dépassé par Wayne Rooney, qui a également revendiqué son record de buts à United, lorsqu’il a dépassé 249 cris sous le maillot rouge.

Bobby Charlton a 83 ans .

On se souvient de l’Anglais de 83 ans non seulement pour ses exploits et son football, mais aussi pour être l’un des survivants de la catastrophe de Munich, un accident d’avion survenu en 1958 dans lequel 23 personnes sont mortes, dont huit joueurs de football. Uni, lorsqu’ils revenaient d’un match en Yougoslavie. À cette époque, il était un jeune homme au sein de l’équipe qui a brillé en Coupe d’Europe et après l’événement, il est resté avec l’équipe anglaise pour le ressusciter au football.

Après quelques campagnes médiocres, un produit de la réinvention que l’institution a dû mener, Charlton a pu devenir une référence de l’équipe et une star avec son compatriote George Best et le scotch Denis Law. Le trident, baptisé la Sainte Trinité, est devenu une arme mortelle pour les rivaux, a marqué 665 buts entre 1964 et 1968, années au cours desquelles le prix du meilleur joueur européen a été partagé entre eux. Ensemble, ils ont remporté deux titres de champion, 1964/65 et 1966/67, et la Coupe d’Europe 1967/68 (le premier des trois du club). Aussi, le lui et Meilleur a commandé l’équipe d’Angleterre au titre de la Coupe du monde 1966.

La statue de la Sainte Trinité à Old Trafford Gate (Shutterstock)

La nouvelle est un coup dur pour le football mondial, mais surtout pour le Royaume-Uni. «Un autre héros de notre équipe gagnante de la Coupe du monde 1966 a reçu un diagnostic de démence. Peut-être le plus grand de tous, @SirBobby. C’est très triste et profondément préoccupant », a écrit l’ancien attaquant anglais. Gary Lineker Sur Twitter.

Les 249 buts de Charlton avec United est venu en 758 apparitions pour le club, et leurs buts pour l’Angleterre sont venus en 106 apparitions.

