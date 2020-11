Mauvaise nouvelle pour Scaloni: Tagliafico ne s’est pas remis de sa blessure (Photo de Juan MABROMATA / .)

A quelques heures du début de la troisième date des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022, Lionel Scaloni a subi la perte de Nicolas Tagliafico et tu ne pourras pas compter sur lui pour la réunion de ce soir Sélection avant Paraguay, à partir de 21 ans, dans la Bombonera. De cette façon, l’entraîneur décidera entre deux joueurs qui n’ont jamais commencé un match officiel en Argentine.

L’arrière gauche avait ressenti une gêne dans la jambe gauche lors de son dernier engagement avec l’Ajax des Pays-Bas (victoire 3-0 contre Utrecht) et il a atteint la concentration dans les locaux de l’AFA à Ezeiza avec une douleur. Malgré le fait que mardi, lors de la première séance d’entraînement de l’équipe de l’Albiceleste, il s’est entraîné aux côtés du groupe, le lendemain, il a dû bouger d’une manière différente. Ce dernier essai aurait montré au stratège que peut-être l’ancien joueur de Banfield et Independiente nou est-il dans des conditions optimales pour affronter les 90 minutes contre l’équipe Guaraní.

Facundo Medina a fait ses débuts contre la Bolivie en entrant à la 89e minute à la place de Lautaro Martínez Photo: . / Elvis González

De cette façon, et avec l’intention de préserver le physique de Tagliaphique pour pouvoir l’utiliser dans le crash avant Pérou (Mardi à Lima), Scaloni vous devez choisir entre deux noms pour remplir la bande de gauche. Ils sont Facundo Medina ou Lisandro Martínez. Bien que les deux aient eu leur première auparavant avec la sélection Major, ce sera la première fois en tant que partant dans un match officiel si finalement le DT penche vers l’un d’eux.

D’une part, le jeune homme de 21 ans et ex Ateliers de Cordoue vient de faire ses débuts dans le Sélection majeure lors du dernier match contre Bolivie. Au stade Hernando Siles de La Paz, l’actuel footballeur de la Lens de France entré à 89 minutes au lieu de Lautaro Martinez, alors que le résultat était déjà 2-1 en faveur du Albiceleste. Normalement, la personne née à Villa Fiorito se développe en tant que défenseur, il le fait dans son club actuel et l’a également fait dans le T ou dans l’entraîneur U23, bien que son bon jeu avec son pied et sa vitesse lui permettrait de jouer le rôle de marqueur de tête.

Lisandro Martínez a eu sa première en mars 2019 lors d’un match amical contre le Venezuela, mais il n’a pas officiellement fait ses débuts Photo: . / Kiko Huesca / Archive

De l’autre côté, le Boucher, formé dans les rangs inférieurs de Newell et avec un passé dans la défense et la justice. L’entreriano de 22 ans Il est coéquipier de Tagliafico à l’Ajax et est généralement son remplaçant sur le côté gauche du terrain, bien que l’une de ses principales caractéristiques soit sa multifonctionnalité qui l’a amené à jouer en tant que premier ou deuxième marqueur central, marqueur latéral et même milieu de terrain de confinement. Sa seule présence avec le Albiceleste était le partant mais lors d’un match amical contre le Venezuela, en mars 2019. il n’a jamais disputé de concours officiel avec le maillot national.

Chaque Indien qui sera le seul inconnu dans la formation qui sera disponible ce soir Argentine. C’est ainsi que les onze qui mettraient Scaloni sur le court ce serait: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Luke Martinez Quarta, Nicolas Otamendi, Médine ou Martinez; Leandro Des murs, Rodrigo de Paul, Exequiel Palais; Lionel Messi, Luke Ocampos et Lautaro Martinez.

