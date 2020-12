Adjoint Maximiliano Ferraro a été réélu ce samedi à la présidence de la Coalition civique-ARI, tandis que son partenaire bancaire Mariana Zuvic a été confirmé vice-président de l’espace et législateur de Buenos Aires Maricel Etchecoin Il était à la tête de l’Assemblée nationale.

Cela a été décidé par les membres du congrès fédéral du parti dirigé par Elisa Carrió, qui s’est réuni ce week-end au Palais Rouge, dans le quartier de Buenos Aires à Palerme, de renouveler ses plus hautes autorités pour l’année prochaine.

Quelque 150 dirigeants de tout le pays ont participé virtuellement à l’acte, dirigé par Ferraro lui-même, qui a également décidé que le nouveau chef du bloc à la chambre basse du Congrès soit Juan Manuel Lopez.

«C’est une fierté de présider à nouveau cette fête dans laquelle nous sommes sûrs que l’essentiel est de construire une Argentine différente et qu’en 2021 nous pourrons recommencer à marcher sur la voie d’un changement que nous avons déjà réalisé en 2015, avec l’ancien président (Mauricio) Macri, Lilita, l’Union civique radicale, le PRO et chacun de nous », a déclaré le président réélu du CC-ARI après le vote.

Lors de son discours, le député a souligné qu ‘”il n’était pas facile” de maintenir l’alliance après avoir perdu les élections, mais a souligné que désormais “l’énorme défi de maintenir cette unité” doit être relevé.

«C’est bien qu’il y ait différents dirigeants au sein de Together for Change, ce qui nous permet de grandir en regardant 2021 et 2023, et C’est là que le CC-ARI devrait avoir une place centrale dans la formation des différents leaders. Souvent, nous nous efforçons davantage pour l’uniformité que pour l’unanimité, ce sont deux choses différentes, nous devons le comprendre pour renforcer notre démocratie et nos institutions », a déclaré Ferraro.

En ce sens, il considère que tant le parti qu’il préside que la coalition ne doivent pas «renoncer aux nuances», mais se demander «que faire de toutes ces différences et réfléchir ensemble à la diversité des problèmes et des défis qui nous attendent. en Argentine”.

Pour sa part, Zuvic a déclaré que «la Coalition civique a le défi d’élargir sa base de représentation et d’atteindre tous les militants du pays» et a déploré la «situation économique, sociale et politique compliquée» que traverse le pays et que le quotidien devient plus difficile ».

«Le CC ARI n’est pas un groupe d’intérêts ou de positions, mais de principes. Le défi et la solution est d’être présent et aux côtés de tous les Argentins, dans chacune des provinces et districts, nous devons porter la voix du parti et d’Elisa Carrió et accompagner les Argentins », a-t-il ajouté.

Aussi, à un moment de la journée, les personnes présentes ont pu voir une vidéo enregistrée par Carrió elle-même, dans laquelle le chef de l’espace d’opposition a félicité “toutes les autorités du parti et le bloc des députés nationaux”.

«Nous sommes confrontés à une charnière historique, car nous devons récupérer la République qui souffre d’un gouvernement sans autorité et d’un peuple sans autorité et avec des objectifs de vengeance. Nous devons réagir en renforçant le Parlement, la magistrature et le bureau du procureur général. La république appartient à tout le monde et, par conséquent, nous devons mener la bataille politique et culturelle pour élever la conscience de chacun » il a pointé.

“L’année prochaine, le premier parti politique fondé par une femme en Amérique aura vingt ans”, mis en évidence dans une autre section de l’enregistrement.

En outre, l’ancien député a décrit le parti au pouvoir comme “un militantisme anti-républicain et inconstitutionnel, où une personne ne cherche que l’impunité devant la justice et veut à nouveau détruire les institutions”.

“Nous devons être à la pointe de ces institutions, c’est à nous d’intégrer Ensemble pour le changement pour gagner les élections et corriger les erreurs qui ont été commises et qui nous ont conduit à trébucher lors des précédentes élections”, a-t-il encouragé.

Outre Carrió, le chef du gouvernement de Buenos Aires a également envoyé ses vidéos avec ses félicitations, Horacio Rodríguez Larreta; l’ancien président de la Nation, Mauricio Macri; le propriétaire du PRO, Patricia Bullrich; son pair de l’Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo; le chef du bloc des députés nationaux de l’UCR, Mario Negri; et l’ancien gouverneur de la province de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal.

En plus de Ferraro, Zuvic et Etchecoin, les députés de Buenos Aires ont également participé à la réunion Facundo del Gaiso; Cecilia Ferrero; Claudio Cingolani; Lucia Romano et Hernán Reyes; l’ancien député national Fernando Sanchez et l’auditeur de la ville de Buenos Aires, Juan Calandri.

