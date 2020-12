15 minutes. La britannique Ghislaine Maxwell, accusée à New York d’avoir aidé le magnat de la finance Jeffrey Epstein dans un complot d’abus sexuel sur enfant, a demandé une caution en échange de 28,5 millions de dollars, révèlent des documents judiciaires.

“Maxwell veut rester à New York et passer sa journée au tribunal pour pouvoir effacer son nom et retourner dans sa famille”, précise le texte présenté devant les tribunaux de New York.

L’ami de feu Epstein, qui s’était déjà vu refuser une caution en juillet, propose de passer les mois restants avant le procès accompagné d’un agent de sécurité privé dans une résidence de New York. Ceci si cette fois il est décidé de le laisser sortir de prison.

Des documents judiciaires révèlent également que Maxwell est mariée à un citoyen américain, ce qu’elle n’a pas révélé à plusieurs reprises.

Après l’arrestation d’Epstein en 2019, il a tenté de défendre son épouse contre le harcèlement, les dommages financiers ou tout autre danger, note le texte.

Sur les 28,5 millions de dollars qu’elle offre à titre de caution, 22,5 millions de dollars représentent tous les actifs détenus par Maxwell et son mari, dont le nom a été retiré du document public.

Maxwell n’a pas l’intention de vivre en fugitif

Pendant ce temps, 5 millions supplémentaires proviennent “d’amis proches et de membres de la famille” de l’accusé, qui n’apparaissent pas non plus dans le texte.

“Elle ne risque pas de détruire la vie et le bien-être financier de ceux qu’elle aime le plus vivre en fugitive pendant une pandémie mondiale”, affirme la pétition de Maxwell.

Le procès de Maxwell devrait commencer le 12 juillet 2021.

Selon la proposition de Maxwell, il devrait demander la permission au tribunal chaque fois qu’il voudrait quitter la résidence de New York.