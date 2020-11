MADRID, 2 (CHANCE)

La vie amoureuse de Mayka – l’un des grands protagonistes de “L’île des tentations” – a été, ces derniers mois, de véritables montagnes russes. Si au cours de l’émission de télé-réalité elle a rompu sa relation de trois ans avec Pablo et entamé une romance passionnée avec Óscar, trois mois après la fin du concours, il ne reste plus rien de l’histoire d’amour qu’elle a choisie en quittant la République dominicaine. Et même si la rumeur disait qu’il pourrait avoir plus qu’une amitié avec le présentateur Carlos Lozano, la réalité est que le nouvel occupant de son petit cœur est une vieille connaissance pour nous tous. Il s’agit de Tony Spina, ancienne Oriana Marzoli et Makoke et avec qui Mayka se voit depuis quelques semaines.

C’est ainsi que Mayka elle-même a avoué lors du premier débat de “L’île des tentations”, assurant qu’elle avait rencontré Spina lors d’un concert il y a des années, et que cette nuit-là, l’Italienne avait proposé de passer la nuit ensemble, ce que la blonde explosive a rejeté votre moment. Après leur passage dans la réalité, ils ont repris contact via les réseaux sociaux, une chose en a conduit une autre … et maintenant ils menacent de jouer dans l’une des parades d’automne.

Et c’est que, malgré le fait que Mayka ait confirmé avec enthousiasme sa relation naissante avec Tony Spina, jusqu’à présent ils n’avaient pas été vus ensemble ou n’avaient publié aucun échantillon de leur amour sur leurs réseaux sociaux respectifs. Nous disons jusqu’à présent parce que l’ex de Makoke s’est vanté de sa nouvelle petite amie sur Instagram.

Dans l’image, partagée par Tony dans ses stories Instagram – et republiée par le Murcien peu de temps après – le couple séduisant est vu, dans une attitude complice, en train de profiter de la nuit madrilène. Alors que Mayka regarde joyeusement la caméra, l’Italienne lui embrasse tendrement la tête. En arrière-plan, une chanson de reggeaton “romantique” qui dit “Je ne peux toucher aucun d’entre eux sans regret d’être avec toi. Je te demande s’il te plaît ne reste pas avec moi: j’ai perdu le compte des jours où je ne t’ai pas mangé”. Cela a l’air très sérieux, et le couple explosif semble le plus amoureux … alors nous continuerons à le signaler!