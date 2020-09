Ce mardi, Mitch McConnell, leader de la majorité républicaine au Sénat, a annoncé une nouvelle proposition démocrate sur un plan de relance économique Il a ajouté qu’il ferait pression pour un vote cette semaine sur ce nouveau plan d’aide Ce projet de loi ne comprendrait pas de deuxième ronde de chèques pour les familles

Ce mardi, Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat, a annoncé une nouvelle proposition démocrate sur un plan de relance économique qui aide le pays à résister à l’assaut de la pandémie. Il a ajouté qu’il ferait pression pour un vote cette semaine sur ce nouveau plan d’aide.

Beaucoup attendent l’avancée des négociations entre républicains et démocrates, mais ce nouveau paquet pourrait ne pas inclure les 1 200 $ pour les familles.

« Aujourd’hui, la majorité républicaine du Sénat présente une nouvelle proposition, axée sur les questions les plus urgentes de la santé, de l’éducation et de l’économie », a déclaré McConnell dans un communiqué.

Il a ajouté que cette initiative ne promeut que certaines des idées qui ont été discutées au sein du parti républicain. « Il ne contient pas toutes les idées que notre parti aime », a-t-il déclaré. «J’espère que les démocrates ressentiront la même chose. Pourtant, les républicains estiment que les nombreuses différences sérieuses entre les deux parties ne devraient pas entraver un accord où nous pouvons nous entendre et créer une loi qui aide notre nation. «

McConnell a également déclaré qu’il travaillerait d’urgence pour le vote sur un nouveau paquet économique cette semaine.

« Je me mobiliserai immédiatement aujourd’hui pour organiser un vote dès cette semaine », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat n’a pas donné de chiffre pour cette proposition; mais selon les médias, il pourrait atteindre 500 000 millions de dollars.

Ce projet n’inclurait pas une deuxième série de chèques pour les familles; Bien que cela inclue des allocations de chômage fédérales, plus d’argent pour le programme de protection de la paie, une aide financière pour les écoles et des fonds pour l’application de plus de tests de coronavirus, selon ..

«Les républicains du Sénat tentent depuis des mois d’apporter plus de soulagement du COVID-19 aux familles américaines. Le porte-parole Pelosi et le chef Schumer nous ont bloqués à tout moment. Chaque action a suggéré qu’ils ne voulaient tout simplement pas que les familles obtiennent plus d’aide bipartite avant les élections », a-t-il écrit via Twitter.