Daniel Quintero Calle, maire de Medellín. Photo: archive privée, Facebook.

Medellín a été l’une des villes les plus durement touchées par le covid-19 malgré les mesures prises telles que le couvre-feu continu et le pic et l’identification. Par conséquent, le maire de la capitale d’Antioquia, Daniel Quintero, face à un éventuel effondrement du système de santé, non seulement par rapport à l’occupation des unités de soins intensifs, puisque les lits des hôpitaux généraux atteignent également leur limite, analyse des alternatives pour mettre fin à la situation. Parmi eux, l’adaptation des hôtels pour recevoir des patients non-covid.

Dans une interview accordée à Caracol Radio, le maire de Medellín a déclaré que, une fois que l’occupation des lits d’hôpitaux atteint 100%, les soins aux personnes infectées par le virus seront prioritaires dans les centres de santé et, probablement, les chambres des hôtels pourront prendre en charge des patients non-covid. Daniel Quintero a souligné qu’une fois la limite d’occupation atteinte, la prochaine étape à suivre serait adapter d’une manière particulière ces établissements pour qu’ils remplissent la fonction de lits d’hôpitauxn. Ceci afin que les lits de soins secondaires et non prioritaires deviennent des unités de soins intensifs. La mesure n’a pas encore été officiellement confirmée, car elle est à l’étude jusqu’à ce que le point d’occupation maximal soit atteint.

Une autre mesure que le maire pourrait prendre est utiliser les installations du centre de congrès Plaza Mayor comme cela avait été envisagé au début de la pandémie. Mais, cette option serait considérée, contrairement à la première instance, si l’arrivée de la nouvelle souche de covid-19 dans la région est vérifiée et les contagions montent en flèche. “Activez les pavillons de la Plaza Mayor au cas où une nouvelle souche arriverait: cette alternative dure plus d’un mois au cas où nous devions activer plus de lits de soins intensifs”, a-t-il déclaré aux médias. Mais, il a également soutenu que ces actions peuvent être évitées si le vaccin arrive rapidement et efficacement. En outre, il a indiqué que, Avec le début du plan de vaccination, il serait possible de réduire les cas positifs et l’occupation des lits en USI. Par conséquent, il a rappelé que les mesures d’autogestion et de prévention devraient être poussées à l’extrême.

Pour sa part, le Gouverneur d’Antioquia, Aníbal Gaviria, a expliqué que, Entre le mardi 12 et le dimanche 17 janvier, 36 lits ont été mis en place pour les patients positifs et non-covid dans le service, ce qui a permis de passer de 1 254 à 1 290, 10 d’entre eux ont été affectés à l’Institut de la douleur de Medellín. “Nous augmentons les capacités et la confiance dans le bon comportement des citoyens car ensemble nous sauvons des vies”, a déclaré le président.

Également, Le 18 janvier, le bureau du maire de Medellín a signalé que le lit 902 de l’USI était activé. Actuellement, il attend le lancement de l’appel à l’emploi du personnel de santé, qui permettrait d’adapter 100 lits et atteindre l’objectif fixé par l’administration. Le maire Quintero a expliqué que le personnel arriverait le plus tôt possible, en provenance d’autres régions moins touchées, pour éviter de dépasser 93% d’occupation de la ville. «C’est un défi car la ville en avait la capacité, avec 800 professionnels de santé, et aujourd’hui nous en sommes à 902», a-t-il indiqué, donc, la recherche de missions médicales avance.

La capitale d’Antioquia prévoit de terminer cette semaine avec 920 lits de soins intensifs certifiés par la section santé d’Antioquia pour garantir une prise en charge des patients au milieu du deuxième pic d’infections.