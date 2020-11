La mégaopération dans l’État du Mexique se termine par l’arrestation d’El Español (Photo: Capture vidéo / Twitter / @siete_letras)

La matinée de ce 2 novembre a surpris les habitants de la municipalité de Tecámac, État du Mexique, en tant qu’éléments de la Le procureur général de l’État du Mexique (FGEM) a mené une méga-opération dans 15 adresses de la commune.

Le motif de l’opération était de frapper le groupe qu’il dirige José Ricardo “L’Espagnol” dans la région, car il fait l’objet d’une enquête pour avoir traité avec le Cartel de nouvelle génération de Jalisco (CJNG), lideré par Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Selon ce qui a été rapporté par le journaliste Antonio Nieto, les uniformes qui ont participé sont environ 700 et le résultat a été 13 détenus et la saisie d’armes, de cartouches utiles et de substances présumées comme de la drogue.

Il convient de noter que dans l’opération El Español a été arrêté, qui va maintenant être transféré pour un juge afin de déterminer sa situation juridique.

Grâce à une vidéo publiée par le journaliste, on peut voir des éléments et des véhicules du FGEM arriver dans différentes maisons, qu’ils ont ouvertes de force et ont commencé leur inspection. Le matériel audiovisuel révèle également les armes à feu trouvées dans les maisons, où des cornes de chèvre et d’autres fusils d’assaut se trouvent à l’intérieur des bâtiments.

De même, les découvertes de coffres-forts à l’intérieur des maisons, les arrestations de personnes prétendument impliquées dans des organisations criminelles et le transfert de tout ce qui a été confisqué sont exposés.

Cette opération contribue à la stratégie d’affaiblissement du CJNGIl faut se rappeler que ce jeudi 29 octobre à Tecate, Baja California, Samuel «N» a été arrêté, opérateur financier présumé du cartel dirigé par El Mencho dans l’État.

L’arrestation était le résultat d’une opération déployée par le parquet. Il convient également de noter que le détenu dispose d’un mandat d’arrêt pour homicide. Selon le bureau du procureur général de l’État de Basse-Californie, il s’agissait d’un “Un objectif prioritaire pour les autorités de sécurité de Basse Californie car il est considéré comme générateur de violence dans l’Etat”.

Dans le prolongement des informations obtenues grâce à des travaux de renseignement, des agents de la garde de sécurité et d’enquête de l’État (GESI) ont mené l’opération qui s’est terminée par l’arrestation du criminel présumé également connu sous le nom de Primo, Cholo et El Gallo.

Information en développement