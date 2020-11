Meghan Markle (photo de Shutterstock)

La duchesse de Sussex, Megan Markle, a révélé qu’elle avait perdu une grossesse en juillet de cette année, à travers une chronique d’opinion dans le New York Times intitulée «Les pertes que nous partageons» (Les pertes que nous partageons).

Dans les quatre premiers paragraphes du texte, il raconte comment il a réalisé ce qui se passait:

«C’était une matinée de juillet qui a commencé aussi ordinaire que n’importe quel autre jour: préparer le petit déjeuner. Nourrissez les chiens. Prend des vitamines. Trouvez cette chaussette perdue. Prenez le crayon rebelle qui a roulé sous la table. Attachez mes cheveux en queue de cheval avant de sortir mon fils de son berceau.

Après avoir changé sa couche, j’ai ressenti une forte crampe. Je me laissai tomber au sol avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes, l’air joyeux contrastant avec mon sentiment que quelque chose n’allait pas.

Je savais, en étreignant mon premier-né, que je perdais le deuxième.

Quelques heures plus tard, je me suis allongé sur un lit d’hôpital, tenant la main de mon mari. J’ai senti l’humidité sur sa paume et j’ai embrassé ses jointures, humides de nos larmes. En regardant les murs blancs et froids, mes yeux devinrent vitreux. J’ai essayé d’imaginer comment nous guéririons ».

Meghan a rappelé qu’elle avait commencé à se sentir malade et épuisée après une longue tournée en Afrique du Sud avec son mari, le prince Harry. “J’étais épuisé. J’allaitais notre petit garçon et j’essayais de garder un visage courageux aux yeux du public. “

La duchesse a révélé que c’était une question sincère d’un journaliste qui l’a aidée à se sentir mieux. “‘Vous êtes doué?’ m’a demandé un journaliste. Je lui ai répondu honnêtement, ne sachant pas que ce qu’elle disait résonnerait avec tant de gens: les nouvelles mamans et les personnes âgées, et tous ceux qui, à leur manière, avaient souffert en silence. Ma réponse impromptue semblait donner aux gens la permission de dire leur vérité. Mais ce n’était pas de répondre honnêtement à ce qui m’avait le plus aidé, c’était la question elle-même », a déclaré l’Américain.

«Merci d’avoir demandé», fut sa réponse. “Peu de gens m’ont demandé si je vais bien”, at-il ajouté.

