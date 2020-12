Les ducs de Sussez veulent prolonger d’un an le “Megxit”

Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 39 ans, demandent une prolongation de leur accord dit «Megxit» de 12 mois qui leur permettrait de continuer en tant que membres de haut rang de la famille royale britannique qui ne travaillent pas activement pour la reine. Isabel II.

Le duc et la duchesse de Sussex prévoient de rencontrer la famille royale via Zoom en janvier, avant que Harry ne se rende au Royaume-Uni, en fonction des restrictions COVID, pour sceller l’accord, a rapporté samedi le tabloïd The Sun.

L’accord actuel de Harry et Meghan avec le palais de Buckingham vous permet de conserver vos parrainages actuels, mais il expire le 31 mars.

Les sponsors de l’ancienne actrice californienne incluent des organisations qui promeuvent l’autonomisation des femmes, tandis que Harry reste président de l’association caritative à but non lucratif pour la conservation African Parks et de la fondation Invictus Games.

Le plus jeune fils du prince Charles d’Angleterre espère également récupérer ses titres militaires honoraires qui ont été retirés après le Megxit, a rapporté le média précité.

L’actualité du Les négociations à venir viennent après Harry et Meghan signeront des accords avec Netflix et Spotify d’une valeur de 100 millions USD et 30 millions USD respectivement. Les Royals examineront ces contrats pour s’assurer qu’ils sont conformes aux «valeurs de Sa Majesté», a rapporté The Sun.

Le couple a mis la famille royale en colère en annonçant sur les réseaux sociaux en janvier qu’ils souhaitaient démissionner de leur famille royale afin de pouvoir vivre une vie indépendante aux États-Unis. En avril, son départ est officialisé. Depuis mars, le duc et la duchesse de Sussex et leur fille Archie vivent dans une nouvelle maison de 14 millions de dollars à Montecito, en Californie.

Carte postale de Noël du duc et de la duchesse de Sussex avec leur fils Archie

“Bien qu’ils fassent quelque chose pour Zoom, Harry veut se rencontrer face à face pour tout lier”, a déclaré le biographe royal Andrew Morton. «Les choses semblent s’être calmées. Harry a été plus souvent en contact avec la reine. «Cela prendra quelques semaines. Cela pourrait être fait après avril, selon Covid. “

Le prince Harry et Meghan Markle espèrent revenir au Royaume-Uni pour le 95e anniversaire de la reine Elizabeth II en avril, pour le 100e anniversaire du prince Philip, duc d’Édimbourg en juin, et pour le dévoilement d’une statue de la princesse Diana de Le Pays de Galles à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire le 1er juillet, a rapporté The Sun.

Le 14 décembre, la duchesse est réapparue à la télévision pour remercier publiquement les «héros silencieux» qui durant cette pandémie ont réconforté les plus démunis. Dans son message de deux minutes, Meghan Markle a souligné la générosité des communautés à un moment aussi difficile que celui-ci. C’était la première fois qu’il apparaissait publiquement à partir de sa chronique d’opinion dans le journal New York Times dans lequel a raconté à la première personne l’épreuve qu’elle a subie après avoir fait une fausse couche, un coup dur pour elle et le prince Harry.

