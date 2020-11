Meghan Markle révèle qu’elle a fait une fausse couche en juillet de cette année New York, 25 novembre 2020 (.) – Meghan Markle, l’épouse du prince Harry, a révélé qu’elle avait fait une fausse couche en juillet dernier, dans une chronique d’opinion publiée mercredi dans le journal américain The New York Times, dans lequel il évoque la profonde souffrance et le deuil endurés par le couple. “Je savais, en tenant mon premier enfant dans mes bras, que je perdais le deuxième”, écrit la duchesse de Sussex, qui a épousé Harry en 2018, sixième dans l’ordre de succession à la couronne britannique. Meghan et Harry ont eu leur premier enfant, Archie, en mai 2019. Dans la chronique publiée dans le New York Times, il dit qu’il venait de changer de couches d’Archie lorsqu’elle a ressenti une crampe et est tombée au sol. L’ancienne actrice de 39 ans a déclaré que perdre une grossesse était une “douleur atroce” et que le sujet restait “tabou” et était “imprégné de honte (inutile), perpétuant une cycle de duel solitaire “La chronique évoque également des questions telles que la pandémie de coronavirus, le mouvement de protestation Black Lives Matter et les récentes turbulences électorales aux États-Unis, pour enfin offrir un message d’espoir.” Pour la première fois, en Depuis longtemps, on se voit vraiment, comme des êtres humains », écrit-il. Markle – dont la mère est noire – évoque également la mort des Afro-Américains Breonna Taylor et George Floyd, dans le cadre des actions policières interrogées. La perte et le chagrin ont envahi chacun d’entre nous en 2020, parfois à la fois tendus et débilitants. ” – Retraite – Sa chronique est publiée à un moment où le couple mène une guerre contre divers médias qu’il accuse de violer sa vie privée. Mark reproche à Associated Newspapers, qui publie les journaux britanniques Mail Online, Daily Mail et leur version du dimanche Mail on Sunday- d’avoir violé sa vie privée en publiant des extraits d’une lettre adressée à son père, Thomas Markle, en août 2018 avant d’épouser Enrique. Suite à son départ de la famille royale, annoncé en janvier et effectif depuis le début de En avril, Meghan et Harry ont d’abord déménagé au Canada, puis rapidement en Californie, leur retraite suite à des informations selon lesquelles Markle était très mécontent de la vie réelle et fatigué de l’intrusion médiatique. Enrique, quant à lui, a été la cible des tabloïds toute sa vie et les blâme même pour la mort de sa mère, la princesse Diana.Le couple a cependant signé un accord d’exclusivité pour une production avec Netflix pour un montant qui n’a pas été. été révélé. – “Vous êtes doué?” – Dans la chronique, Markle commente qu’en juillet, elle a réalisé – alors que son mari la réconfortait à l’hôpital après l’avortement – que “la seule façon de commencer à guérir est de se demander d’abord:” Ça va? “” Entre le 10 % et 15% des grossesses se terminent par des avortements, selon l’ONG américaine March of Dimes. “Certaines ont courageusement partagé leurs histoires; elles ont ouvert la porte, sachant que lorsqu’une personne dit la vérité, cela nous permet à tous tout le monde fera de même “, écrit-elle. La décision de Markle d’aller au New York Times pour discuter de son avortement rappelle la chronique de 2013 dans laquelle l’actrice Angelina Jolie a révélé sa décision de subir une double mastectomie préventive. Jolie , qui à l’époque était encore mariée à son compatriote star hollywoodienne Brad Pitt, a déclaré à l’époque qu’elle avait décidé de rendre publique sa décision parce qu’elle espérait que “d’autres femmes pourraient bénéficier” de son expérience. rbu / jambe / mar-lda / rs —————————————– ——————–