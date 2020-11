Cette année, la liste des meilleurs gestionnaires de fortune d’Amérique comprend 250 gestionnaires gérant 893 milliards de dollars d’actifs Des clients. Ils ont été nominés par leur entreprise puis contrôlés et classés par la recherche SHOOK, en utilisant une méthodologie basée sur un algorithme de critères qualitatifs, obtenus principalement par des entretiens téléphoniques et personnels de due diligence et des données quantitatives.

Les gestionnaires de cette liste ont un minimum de sept ans d’expérienceet l’algorithme pondère des facteurs tels que les tendances des revenus, les actifs sous gestion, les dossiers de conformité, l’expérience du secteur et ceux englobant les meilleures pratiques et l’approche de travail avec les clients.

La liste des 250 meilleurs gestionnaires de fortune est en tête Jeff Erdmannde Merrill Private Wealth Management (Greenwich, Connecticut). Erdmann gère 7,8 milliards de dollars. La deuxième place est pour Brian C. Pfeifler, de Morgan Stanley Private Wealth Management (New York). Pfeifler gère 5,1 milliards de dollars. Le top 3 le complète Christophe Errico, d’UBS Private Wealth Management (New York), et gère 2 000 millions de dollars.

Forbes a interviewé cinq des plus grands gestionnaires de fortune américains, gérant un total de 15 000 millionss dollars d’actifs:

RAJ BHATIA

Il travaille pour Merrill Lynch Private Wealth Management (Illinois, Chicago). Bahtia est classée 48e sur la liste 250, gérant un total de 1,5 milliard de dollars. En ce qui concerne le conseil aux clients, le gérant assure que “la vente panique est un signe de mauvaise planification car les marchés ont beaucoup bougé de manière significative au cours des 40 dernières années, il n’y a rien de nouveau si l’on regarde l’histoire des marchés” .

LAILA PENCE

Ce gestionnaire travaille pour Pence Wealth Management (Newport Beach, Californie), est classé numéro 76 sur la liste et gère un total de 1,3 milliard de dollars. Selon Pence, les femmes ont de l’empathie et c’est ainsi qu’elles amènent les clients à leur faire confiance. Le conseiller assure que le virus et les marchés devront apprendre à vivre ensemble.

SCOTT WILSON

Il travaille pour Morgan Stanley Private Wealth Management à New York et gère un total de 6,1 milliards de dollars. Wilson est le numéro 123 sur la liste et dit que «presque toutes les conversations ont impliqué l’incrédulité des clients sur le marché au cours des trois derniers mois. Essayer de concilier les gros titres que nous lisons chaque jour sur le chômage et la baisse du PIB aide les clients à se rendre compte que le marché prédit l’économie.

JACQUELINE WILLENS

Ce manager travaille pour UBS Wealth Management (New York), est classé 158 sur la liste et gère 838 millions de dollars. Selon Willens, «la diversité est bonne pour tout le monde; nous devons certainement travailler pour atteindre plus de diversité dans notre industrie. La chose la plus importante sur laquelle nous devons travailler est l’éducation car sans éducation, nous ne pouvons pas le faire.

BRUCE BURROWS

Il travaille pour Morgan Stanley Wealth Management (Garden City, New York), est classé 242 sur la liste et gère 6,2 milliards de dollars. Comme l’a dit Burrows à Forbes, “Le marché a agi de manière assez similaire à travers bon nombre de ces différents inversions de marché, ce qui est différent est le catalyseur et ce qui est nouveau ici, c’est que le catalyseur est lié à la santé.” .

* Vous pouvez consulter la liste complète ici.