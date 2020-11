Elle était l’une des cinq filles les plus réussies de la planète, elle était l’une des Spice Girls. Divorcée et mère d’une fille, elle était prête à retomber amoureuse. Il était le roi de la comédie, également divorcé et père de sept enfants, lorsqu’il l’a vue lors d’une fête à Beverly Hills. Mel B Elle était britannique, mais ses engagements professionnels l’avaient amenée à s’installer à Los Angeles. Eddie Murphy il y vivait et se déplaçait comme un poisson dans l’eau. Ils n’ont pas été ensemble pendant plus de six mois, ce qui a été intense, romantique et scandaleux: elle est revenue enceinte en Angleterre et il a nié sa paternité jusqu’à ce qu’un test ADN le place entre un rocher et un endroit dur. “Si tu veux mon avenir, oublie mon passé”, The Spice a chanté dans “Wannabe”, leur premier grand succès. Eddie a tout oublié trop tôt.

Maintenant, Mel B dit que les 21 mille livres que Murphy lui passe pour le soutien de sa fille ne suffisent pas. La vérité est qu’elle s’est remariée, a eu une autre fille, et son troisième mari, insolvable et abusif, la tient en échec. Murphy pourra-t-elle la sortir de cette impasse? La chanteuse née à Leeds, en Angleterre, vit à Los Angeles avec ses trois filles et a dû arrêter de travailler en raison de la pandémie. Il ne pouvait pas partir en tournée avec ses compagnons, sur un plan de retour, ni continuer à enregistrer des programmes télévisés auxquels il avait participé en tant que jury de talents.

«Il appartenait à Hollywood et il était de la vieille école. Je viens de Leeds, j’ai étudié en public. Il avait été célèbre pendant la majeure partie de sa vie et avait construit son propre royaume privé, dans lequel il pouvait vivre aux côtés de sa famille et de ses amis et prendre soin d’eux. J’avais passé toute ma vie à essayer de faire tomber les barrières … Et il m’a rendu plus heureux que tout autre homme que j’avais rencontré auparavant », a déclaré Mel B dans son autobiographie. “Brutalement honnête” (2018). Qui allait devenir connu sous le surnom de Scary Spice, est né avec le nom de Mélanie Janine Brown, fille d’une Anglaise blanche et d’un homme noir d’origine jamaïcaine. Être métis dans un endroit comme Leeds était l’un des obstacles auxquels vous faites référence dans votre livre.

Être différente est rapidement devenue un atout et quand elle est entrée chez les Spice Girls, sa personnalité écrasante et son image dominante se sont démarquées de la foule. En plus d’être une chanteuse pop et d’avoir appartenu au groupe de filles le plus titré de tous les temps, Mel B a joué dans la comédie musicale Rent, a participé à la version anglaise de Monologues of the vagina et a fait partie du jury des programmes America’s Got Talent et Facteur X de l’Australie. «J’avais la peau claire, je n’étais pas si noire. Mes cheveux n’étaient pas si raides, bouclés ou afro. Être à Leeds m’a aidé à savoir très rapidement qui je suis en tant que personne, avant que quiconque essaie de me comprendre », a-t-il écrit.

Bien que sa carrière musicale après les Spices ait été errante et se soit peu vendue, Brown a été la première des cinq à enregistrer un album solo et à collaborer avec une grande hip hop comme Missy Elliott sur “I Want You Back”. Sa première fille, Phoenix, est le résultat de son mariage avec Jimmy Gulzar, un danseur de la tournée Spice World 1998 et père de sa fille aînée, Phoenix. À ce moment-là, il avait également une traction sur l’argent et elle a fini par lui payer 1,25 million de livres pour la laisser seule.

Angel Iris est née de sa relation avec Murphy, qui ne l’a pas acceptée comme sa fille avant d’avoir subi un test ADN. «Cela m’a vraiment détruit, parce que je ne voulais pas raconter ma version des événements, et je ne l’ai pas fait et je ne le ferai toujours pas, par respect pour Angel et le respect que j’ai toujours pour lui. Je ne veux faire ça à personne. Alors je suis vraiment déprimé. Stephen, que je connais depuis 15 ans, est intervenu en tant que très bon ami et a dit: «D’accord, vous vous en remettrez» », a déclaré Mel au journal britannique The Guardian en 2014. Stephen est Belafonte, son troisième mari et son père. dernière fille, Madison. Ce personnage qui est apparu comme l’idole qui allait la sauver de sa douleur a fini par être un assaisonnement amer dans la vie de l’artiste.

Tout ce qui s’est passé avec Mel B a toujours été intéressant pour les tabloïds britanniques et leurs relations de chambre à coucher, le point fort. Avant de sortir avec Eddie Murphy, Scary Spice sortait depuis quatre ans avec Crista Parker, une femme qui a emmené ses enfants dans la même école de Los Angeles que Phoenix a fréquentée. Toujours dans The Guardian, il a été publié que l’ancien modèle Playboy, Luann Lee, avait affirmé que Brown l’avait emmenée dans une salle de bain pour handicapés à la recherche d’un “moment intime” pendant que Belafonte attendait à l’extérieur. Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient une relation ouverte, le chanteur a répondu: «Non, mon mari et moi sommes très proches et solides. Mais je serai le premier à féliciter une femme, à dire à mon mari: “Mon Dieu, regarde ses jambes”; ou “Cela n’a-t-il pas l’air impressionnant?” Je pense que les femmes sont belles ».

“Je ne sais pas à qui appartiendra ce fils avant qu’il ne sorte et ne fasse une prise de sang”Eddie Murphy avait déclaré, interviewé en direct pour l’émission de télévision néerlandaise RTL Boulevard. Mel B était dévastée et Belafonte était là pour la sauver. Cette prétendue liberté sexuelle dont elle se vantait alors qu’elle était en couple avec Stephen, s’est transformée en humiliation lorsqu’elle s’est séparée et a expliqué certains de ces accords presque forcés. Dans des interviews avec la presse britannique, Mel a déclaré qu’ils formaient le couple parfait, qu’ils avaient des relations sexuelles tout le temps, qu’ils se comprenaient comme personne d’autre, mais lorsqu’ils se sont séparés, elle a raconté toutes les souffrances qu’elle avait subies.

Quand ils se sont rencontrés, il avait des plaintes de vol, de vandalisme et de violence sexiste, mais elle voulait croire que tout cela ne faisait que partie de sa mauvaise réputation. La famille était en ordre et avec seulement deux mois de fréquentation, ils se sont mariés. Il semblait s’entendre avec Phoenix, la fille aînée de Mel, avec le milieu Angel et la petite Madison, qu’ils avaient ensemble. En privé, il a tout de suite voulu mettre en place des trios sexuels auxquels il a invité d’autres filles. Elle a dit plus tard à la presse britannique qu’au début, cela semblait drôle, mais ensuite elle a pensé que c’était quelque chose d’étrange, la relation ne faisait que commencer. Belafonte a tout enregistré en secret et a ensuite eu l’occasion de la faire chanter, comme il l’a finalement fait. Il a également commencé à gérer les finances de sa femme et à la battre lorsqu’il se sentait jaloux ou acculé. Mais elle n’arrêtait pas de dire qu’il était l’amour de sa vie, son sauveur.

Soudainement, Belafonte est son mari, directeur et seul confident après avoir abusé verbalement de la famille de Brown à Leeds, provoquant une séparation de huit ans. Il dépense son argent, surveille ses communications, menace de divulguer ses sex tape, fait manger ses enfants par terre et frappe son chien.. Lorsque Brown devient dépendant de l’alcool et de la cocaïne, il force sa fille aînée à assister à la signature de contrats promettant la sobriété. Brown tente finalement de se suicider, mais quitte l’hôpital pendant sa convalescence pour apparaître sur US X Factor: meurtrie et provocante sans son alliance pour montrer à Belafonte que c’est fini “, écrit Laura Snapes dans The Guardian, résumant une période terrible et finalement perturbatrice. dans la vie de Mel.

En 2019, seule et fortifiée, l’artiste retrouve ses anciens collègues pour partir en tournée. Il y en aura quatre, car Victoria est absente avec préavis: la femme et femme d’affaires de David Beckham, Posh Spice, est déjà dans une autre. Le coronavirus en 2020 a mis un frein à ces plans et Mel B était impliqué dans des problèmes juridiques avec Belafonte qui continue de lui demander de plus en plus d’argent. Le meilleur moyen qu’il trouve, alors, est de se tourner vers son ex Eddie Murphy qu’il continue d’appeler l’amour de sa vie.

Le journal anglais The Mirror a publié qu’Eddie paie 21 mille livres sterling par mois, plus une assurance maladie et des frais d’éducation supplémentaires à Mel pour Angel, mais elle pense que son revenu est beaucoup plus élevé que ce qu’il prétend et qu’elle pourrait le payer. autre chose à sa fille. Bien qu’ils entretiennent de très bonnes relations, ce court-circuit pourrait les ramener à une instance judiciaire inconfortable. Eddie Murphy est l’une des stars hollywoodiennes les plus aimées et les plus rentables. Mais en plus de sa vie de luxe et de tout ce qu’il consacre à la philanthropie, il a aussi neuf autres enfants à soutenir, en plus d’Angel.

Son dernier partenaire, le mannequin Boucherie Paige, est la mère des deux derniers. Les mères de ses deux premiers enfants étaient les jeunes copines d’Eddie avec lesquelles il avait eu de courtes relations, dont il n’y a presque aucune trace. Murphy a cinq enfants avec son ex-femme Nicole Mitchell Murphy, dont il venait de divorcer lors de sa rencontre avec Mel B. En 2016, le comédien a déclaré dans une interview à Entertainment Tonight en 2016: «La partie la plus brillante de ma vie est ma fils. Mon monde tourne autour d’eux ». La valeur nette actuelle d’Eddie serait de 85 millions de dollars, sera-t-il prêt à payer à Mel B ce qu’il demande pour sa fille? Belafonte arrêtera-t-elle de faire pression sur son ex pour qu’elle continue de les soutenir? Il y a de nombreuses questions et une seule certitude: les mariages se terminent, mais les conflits persistent.

