15 minutes. La première dame des États-Unis, Melania Trump, a dit au revoir ce lundi avec un message dans lequel elle a exhorté les Américains à «choisir l’amour plutôt que la haine» et «la paix plutôt que la violence» deux jours avant de quitter la Maison Blanche et une belle atmosphère de tension dans le pays en raison de l’assaut du Capitole le 6 janvier.

“Lorsque Donald et moi terminons notre séjour à la Maison Blanche, je pense à toutes les personnes dans mon cœur avec leurs incroyables histoires d’amour, de patriotisme et de dévotion”, a déclaré Melania dans une vidéo de sept minutes distribuée par la Maison Blanche.

“Nous devons nous concentrer sur tout ce qui nous unit”, a-t-il fait remarquer, “surmonter ce qui nous divise et toujours choisir l’amour plutôt que la haine, la paix plutôt que la violence”. Malgré les paroles aimables, les Trump briseront l’une des traditions durables de l’inauguration et quitteront la Maison Blanche sans recevoir leurs successeurs, le démocrate Joe Biden et son épouse Jill.

En fait, le président sortant et son épouse devraient se rendre dans leur manoir privé de Palm Beach, en Floride, lorsque Biden assumera la présidence lors d’une cérémonie officielle ce mercredi 20 janvier.

La violence n’est jamais la réponse

Dans la seule référence apparente à l’agression violente contre le Capitole, Melania a assuré que “vous devez être passionné dans tout ce que vous faites, mais en vous rappelant toujours que la violence n’est jamais la réponse et ne peut jamais être justifiée”.

Trump n’a pas officiellement reconnu la victoire de Biden aux élections du 3 novembre et maintient ses plaintes, sans preuves et rejetées par les tribunaux, de «fraude électorale».

La polarisation croissante et la tension politique dans le pays ont atteint leur apogée avec la prise du Capitole, et ont forcé le déploiement d’un énorme dispositif de sécurité à Washington, avec plus de 20000 membres de la Garde nationale, pour éviter une journée violente comme le vécu au début de janvier.