La première dame des États-Unis, Melania Trump, a publié lundi sa première déclaration en réaction à l’assaut de mercredi dernier contre le Capitole par des partisans du président pour répondre aux critiques adressées à elle et déplorer les décès causés par l’événement.

Monde de Miami/ Telemundo 51

«Mon cœur va au vétéran de l’Air Force Ashli ​​Babbit, Benjamin Philips, Kevin Greeson, Rosanne Boyland et aux soldats du Capitole Brian Sicknick et Howard Liebengood. Je prie pour que leurs familles soient réconfortées et leur redonnent de la force en cette période difficile », dit le communiqué, qui mentionne d’abord le défunt qui faisait partie de la foule qui a attaqué le siège législatif, y compris celui tué par balle par les forces. de sécurité.

La première dame inscrite sur la liste des victimes Howard Liebengood, l’un des policiers du Capitole qui a participé à la garde à vue du siège de la législature et qui selon les médias locaux est décédé samedi dernier dans un suicide apparent, sans qu’il soit clair si sa mort est directement liée à l’agression.

Melania Trump a été “déçue” par ce qui s’est passé à Capitol Hill la semaine dernière et a critiqué les “potins salaces et les attaques personnelles injustifiées” contre elle.

«Ce moment n’est que pour guérir notre pays et ses citoyens. Il ne doit pas être utilisé pour des ambitions personnelles », dit-il.

Bien qu’elle ne clarifie pas ces attaques personnelles dans le communiqué de presse, la chaîne CNN a assuré que lors de l’assaut violent contre le Capitole, le même jour que les deux chambres de l’Assemblée législative se sont réunies pour certifier le résultat électoral qui a donné au démocrate Joe Biden le vainqueur, Melania faisait une séance photo.

Selon des sources consultées par les médias, Melania n’a pas interrompu la séance, malgré le fait que plusieurs responsables lui aient demandé d’intercéder pour que Donald Trump demande la fin des violences et de l’attaque du Capitole, ce que le président n’a fait que quelques heures plus tard, après ayant incité ses partisans à marcher vers le siège de l’Assemblée législative et justifiant ensuite l’assaut, peu après qu’il eut lieu.

«Ne vous y trompez pas, je condamne absolument les violences qui ont eu lieu au Capitole. La violence n’est jamais acceptable », a déclaré lundi la première dame.

Melania Trump, qui ne fait pas de test d’autocritique pour le rôle du président dans l’incitation des foules mercredi, attribue la violence à “la passion et l’enthousiasme” lors des élections et a demandé que “cette passion ne se traduise pas en violence”.

La chef de cabinet de la première dame, Stephanie Grisham, et son attachée de presse, Anna Cristina Niceta, ont démissionné le même mercredi après l’assaut du Capitole.

«Cela a été l’honneur de ma vie d’être votre première dame. Je tiens à remercier les millions d’Américains qui ont soutenu mon mari et moi au cours des quatre dernières années et montré l’incroyable impact de l’esprit américain », a ajouté Melania Trump, qui quittera la Maison Blanche la semaine prochaine.

Trump a annoncé qu’il n’assisterait pas à la cérémonie de transfert de commandement à Biden.