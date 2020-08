Photo AP / J. Scott Applewhite

Malgré des données accablantes soutenant l’utilisation de masques faciaux et la distanciation sociale pour contenir la propagation de Covid-19, la Maison Blanche continue de rejeter ces deux pratiques lors d’événements très médiatisés.

La première dame Melania Trump et de nombreux autres participants sont allés sans masque lors d’un événement organisé lundi à la Maison Blanche destiné aux enfants qui a célébré le 100e anniversaire de la ratification du 19e amendement.

Melania a parlé et serré la main de nombreux enfants sans masque et en a embrassé certains, selon la journaliste de . Kate Bennett.

La Première dame Melania Trump et de nombreux autres participants sont allés sans masque lors d’un événement organisé lundi à la Maison Blanche destiné aux enfants qui a célébré le 100e anniversaire de la ratification du 19e amendement, qui accordait aux Américaines blanches le droit de vote.

Melania a parlé et serré la main de nombreux enfants sans masque et en a embrassé certains, selon la journaliste de . Kate Bennett. Dans la foule assistant à l’événement, des hauts responsables de la Maison Blanche et de l’administration, dont la deuxième dame Karen Pence, la secrétaire à l’Éducation Betsy DeVos et la conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway, se sont mêlés sans porter de masques.

L’événement s’est déroulé à l’extérieur et la Maison Blanche a déclaré à Business Insider que tous les participants avaient été testés pour le coronavirus à leur arrivée. Mais les tests rapides utilisés par l’administration ne sont pas fiables à 100% et les images de l’événement ont envoyé un message aux Américains que les masques et la distanciation sociale ne sont pas nécessaires.

Alors que Melania a exhorté les Américains à porter des masques faciaux et à distance sociale dans une vidéo et un tweet début avril, elle porte rarement un masque en public. Un sondage récent montre qu’une majorité de républicains soutiennent le port de masques et les mandats de port de masques du gouvernement, mais il y a toujours un non-respect généralisé des politiques d’atténuation à travers le pays.

Le président Donald Trump et son administration ont organisé des dizaines d’événements à la Maison Blanche qui n’ont pas non plus donné l’exemple à la nation en ce qui concerne Covid-19.

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/I8rtfABPsOFxhwi.WRcatQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM1Mi41/https://media.zenfs.com/FR/business_insider_insider » -img « /> La conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway, la deuxième dame Karen Pence et la secrétaire à l’éducation Betsy DeVos ont également assisté à l’événement sans porter de masque.

