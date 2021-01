. / EPA / DAVE HUNT / Archives

Sydney (Australie), 12 janvier . .- La ville de Melbourne s’apprête à recevoir environ 1200 joueurs de tennis et membres de délégations internationales qui devront se mettre en quarantaine avant l’Open d’Australie, entre le 10 et le 22 février, ont-ils rapporté ce mardi les autorités.

Les premiers athlètes devraient arriver à partir de ce jeudi sur des vols charters et depuis lors, ils devront passer 14 jours isolés dans l’un des trois hôtels de la ville, où des appareils et du personnel ont été placés pour contrôler le respect des mesures.

“Nous avons mis en œuvre les règles les plus strictes et les plus strictes au monde qui s’appliquent au tennis”, a déclaré la ministre australienne de la police de l’État de Victoria, Lisa Neville, aux journalistes à Melbourne, faisant référence à la quarantaine.

Le ministre régional a indiqué que chaque hôtel disposera de ses propres installations d’entraînement à Albert Park et au Centre national de tennis, tandis que chaque joueur de tennis, officiel ou accompagnateur qui sortira aura des déplacements limités, une surveillance permanente lors des déplacements et sera obligé subir des tests quotidiens pour exclure le COVID-19.

Si l’un des participants à l’Open d’Australie se révèle positif pendant le vol qui les emmène dans le pays océanique, il sera transféré dans un autre hôtel et placé en isolement strict.

Les mesures mises en œuvre pour l’Open d’Australie interviennent après que la ville de Melbourne ait dépassé son deuxième verrouillage en novembre, qui a commencé en juillet, après que les cas de covid-19 ont explosé en raison d’échecs dans le confinement du virus dans les centres de quarantaine pour les voyageurs internationaux.

L’Australie lutte actuellement contre une épidémie de virus à Sydney et tente de contenir la propagation d’une souche hautement contagieuse à Brisbane, respectivement les première et troisième villes les plus peuplées du pays.

Depuis le début de la pandémie, l’Australie a accumulé plus de 28 600 cas de covid-19, dont 909 décès et plus de 310 infectés actifs.