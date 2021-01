15 minutes. La transition de pouvoir présidentielle la plus agitée de l’histoire des États-Unis avance ce mercredi avec l’avant-dernière étape du système électoral américain alambiqué, la vérification des suffrages exprimés par le Collège électoral, qui a donné la victoire au candidat démocrate, Joe Biden, dans un session conjointe du Congrès.

Le collège électoral, un organe qui élit indirectement le président par un vote par bloc des électeurs choisis dans chaque État, a confirmé que Biden avait remporté l’élection le 14 décembre. L’ancien vice-président a également obtenu 306 voix contre 232 pour l’actuel président, Donald Trump, bien au-dessus des 270 nécessaires pour accéder à la présidence des États-Unis.

Cependant, les efforts de Trump pour faire dérailler la victoire de Biden depuis l’élection présidentielle du 3 novembre ne sont pas terminés et, à cette occasion, se concrétiseront dans les plans de plusieurs parlementaires américains de s’opposer au Congrès au résultat électoral donné par le victoire à Biden.

C’est le dernier défi du président sortant, qui s’est occupé à dénoncer une prétendue “fraude” et un “vol” électoral depuis la tenue des élections. Ses affirmations l’ont conduit à entamer une bataille judiciaire pour saper la victoire du candidat démocrate, bien que pratiquement toutes les plaintes et appels présentés jusqu’à présent au tribunal aient été rejetés.

Division dans les rangs républicains

Onze sénateurs républicains, dirigés par Ted Cruz (Texas), ont annoncé samedi leur intention de rejeter formellement au Congrès le résultat électoral en faveur de Biden si un audit de 10 jours n’était pas réalisé “pour examiner et résoudre les résultats contestés. “. Selon lui, les électeurs – qui votent finalement pour le président des États-Unis – n’ont pas été nommés «de manière régulière, légale et certifiée». Aucun audit n’a été lancé.

La liste des sénateurs compilée par ABC News comprend les sénateurs Marsha Blackburn (Tennessee), Mike Braun (Indiana), Steve Daines (Montana), Ron Johnson (Wisconsin), Jim Jordan (Ohio) ou James Lankford (Oklahoma). Trump a déjà remercié les législateurs pour le geste via son compte Twitter.

La dernière à rejoindre cette liste a été Kelly Loeffler, dont le siège de sénateur de Géorgie défend ce mardi au second tour des élections sénatoriales dans cet État, un processus électoral sur lequel toute l’attention est portée. Si les démocrates remportent les deux sièges, ils arracheront le contrôle de la Chambre haute aux républicains, un coup dur pour les conservateurs.

Le mouvement de ces sénateurs a également suscité des soupçons dans les rangs républicains, qui ne cessent de s’accroître. Ce lundi, les sénateurs Kevin Cramer et John Hoeven (Dakota du Nord) et Shelly Moore Capito (Virginie) – États où Trump est très populaire – ont indiqué qu’ils ne soutiendraient pas la contestation des résultats, soulignant que le mouvement échouera même au Sénat. , contrôlé par les républicains, comme l’a rapporté The Hill.

Exigence constitutionnelle

De plus, l’éventuelle objection au Congrès mercredi n’aura aucun effet sur la victoire de Biden. Il sert à positionner d’éventuels candidats pour les élections de mi-mandat de 2022 et même pour les élections présidentielles de 2024. Le sénateur Cruz, qui a soutenu avec ferveur les plaintes émises par Trump sur la fraude présumée, figure sur cette dernière liste .

L’objection aux résultats électoraux est une exigence constitutionnelle qui est devenue une procédure. Fondamentalement, cela rendra la session plus longue et plus controversée que la normale. Cela s’est également produit lors du vote des 538 électeurs du Collège électoral en décembre, autre procédure sans grande importance.

La cérémonie débutera à 13h00 (heure locale) et l’actuel président du Sénat, le vice-président Mike Pence, présidera le processus. Même si les objections échouent, la cérémonie généralement courte pourrait se transformer en un événement d’heures, voire de jours, selon NBC News.

Les objections

Le vice-président doit ouvrir les certificats d’État scellés dans l’ordre alphabétique et les remettre à l’un des quatre scrutateurs, un républicain et un démocrate de chaque chambre qui compose le Congrès américain, qui examinent les certificats et annoncent les votes des États. Le processus se poursuit jusqu’à ce que tous les votes soient annoncés et comptés, sauf s’il y a une objection reconnue.

Pour qu’une objection soit reconnue, il doit s’agir d’un document écrit signé par au moins un membre de chaque chambre. Si l’objection est prise en compte, le décompte s’arrête, les caméras se séparent et elles peuvent en débattre pendant deux heures.. Ensuite, un vote est pris sur l’opportunité de soutenir l’objection et de rejeter les votes de l’État.

Pour qu’un vote d’État soit annulé, une majorité des deux chambres doit voter pour. C’est quelque chose qui ne s’est pas produit depuis que la loi régissant le recomptage électoral a été adoptée aux États-Unis il y a plus de 130 ans. Si une chambre vote pour rejeter les votes de l’État et que l’autre ne le fait pas, l’objection est rejetée.

Ainsi, et sur la base des règlements, le rejet des sénateurs républicains à la victoire de Biden au Congrès ne signifiera rien. La session se terminera par la certification des résultats des élections, puisque les démocrates contrôlent la Chambre des représentants.

Ce serait suffisant, mais le Sénat est également peu susceptible de voter en faveur des objections. Ceci précisément parce que plusieurs républicains tiennent des positions contre ce mouvement. “Les élections présidentielles de 2020 sont terminées. Notre pays doit s’unir”, a justifié le sénateur Capito dans un communiqué. Le sénateur John Thune (Dakota du Sud) a noté que “ce qu’il faut retenir, c’est que (la ressource) ne va nulle part”.

La fin de la bataille?

La certification des votes émis par le collège électoral pourrait être le dernier clou dans le cercueil des contestations judiciaires de Trump. Cependant, le républicain a encore plusieurs actions en justice pendantes et n’a donné aucune indication qu’il allait les abandonner ou céder sur ses plaintes concernant le «vol» électoral.

Par exemple, le rassemblement de Dalton, en Géorgie, s’est tenu ce lundi en faveur de Loeffler et David Perdue. Trump a de nouveau insisté, sans fournir aucune preuve, sur ses affirmations concernant la «fraude» électorale. Il a dit espérer que Pence “soutiendra” les républicains lors de la session du Congrès de mercredi. Cependant, le vice-président n’a pas le pouvoir de révoquer les résultats des élections, selon CBS News.

Le président américain a insisté sur cette idée pendant la journée. “Le vice-président a le pouvoir de rejeter frauduleusement les électeurs élus”Il a noté sur son compte Twitter. Biden devrait être assermenté en tant que 46e président des États-Unis le 20 janvier.